Córka Tomasza Oświecińskiego była operowana. 17-letnia Maja pokazała zdjęcia ze szpitala

Maja Oświecińska ma za sobą niezwykle dramatyczne przeżycia. Nastolatka uczestniczyła w premierze najnowszej produkcji Stevena Spielberga, ale wydarzenie zakończyło się dla niej niespodziewaną wizytą w placówce medycznej. Okazało się, że córka Tomasza Oświecińskiego musiała pilnie poddać się zabiegowi usunięcia wyrostka robaczkowego. Po kilkudniowej nieobecności 17-latka ponownie uaktywniła się w internecie, relacjonując fanom swoje trudne doświadczenia z ostatniego tygodnia.

Tomasz Oświeciński o córce: "Moje dziecko siedziało z podkurczonymi nogami"

Wieści o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia młodej celebrytki trafiły do mediów 11 czerwca 2026 r. Rodzice dziewczyny poinformowali wówczas zaniepokojonych obserwatorów o całkowicie niespodziewanym obrocie spraw, podczas gdy sama Maja zamilkła w przestrzeni wirtualnej. Okoliczności zdarzenia wydawały się bardzo poważne.

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Nie byłem już w stanie skupić się na filmie, strasznie mi się dłużył. Moje dziecko siedziało z podkurczonymi nogami i cały czas płakało. Proponowałem, że bez względu na to, co ludzie pomyślą, po prostu ją stamtąd zabiorę, ale nie chciała robić zamieszania, więc doczekaliśmy do końca filmu. Gdybym wtedy wiedział, że to atak wyrostka robaczkowego, nie pozwoliłbym jej tam siedzieć ani minuty dłużej. Myślałem, że to po prostu jakiś ostry ból brzucha.

Sonda Lubisz Tomasza Oświecińskiego? Tak Nie Nie mam o nim zdania

– relacjonował zdenerwowany Tomasz Oświeciński w czasie, gdy jego córka przebywała na oddziale.

Maja Oświecińska opuściła szpital

Zabieg operacyjny zakończył się pomyślnie, a po kilkudniowej rekonwalescencji Maja mogła wrócić do domu. W środę, 17 czerwca 2026 r., nastolatka odezwała się do swoich obserwatorów na Instagramie. Zaprezentowała zbiór fotografii i wideo dokumentujących ostatni, trudny tydzień. Zaskoczeniem dla wielu mogło być to, że obok ujęć z placówki medycznej, znalazły się tam także nagrania z festiwalu Opener.

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Jedna z udostępnionych fotografii ukazywała rękę dziewczyny z wkłutym wenflonem, z kolei inna została zrobiona wprost na szpitalnej izbie przyjęć. Na zdjęciach ewidentnie widać było wyczerpanie nastolatki oraz opuchliznę w okolicach oczu.

Maja Oświecińska dzieli się szpitalnymi kadrami

Internauci zwrócili szczególną uwagę na krótki opis, którym Maja opatrzyła swoją internetową relację. Córka aktora napisała zaledwie słowo "Dump", dodając do niego emotikonę symbolizującą zaskoczenie. W języku użytkowników mediów społecznościowych oznacza to po prostu przypadkową kompilację zdjęć z danego okresu.

Z publikacji wynika, że kryzysowy moment nastolatka ma już za sobą. Potwierdzają to również wcześniejsze słowa Tomasza Oświecińskiego, który starał się uspokoić zaniepokojonych fanów, raportując o poprawiającym się stanie zdrowia córki.

Wszystko poszło zgodnie z planem, a ona sama czuje się dobrze i teraz powoli, we własnym tempie, dochodzi do siebie. Przed nią czas na zasłużony odpoczynek i regenerację.

Z dostępnych informacji wynika jasno, że powrót do pełni sił przebiega bez komplikacji. 17-latka ponownie angażuje się w życie wirtualne i powoli wraca do swoich rutynowych obowiązków oraz przyjemności.

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