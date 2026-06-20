Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot rozstali się. Pozew od dawna w sądzie

Agnieszka Olczyk wspierała Tomasza Kota w karierze

Tomasz Kot (49 l.) w 1995 roku zadebiutował na scenie w sztuce "Narkotyki" Witkacego. Na duży ekran trafił dziesięć lat później, od razu otrzymując główną rolę. Jego kreacja Ryszarda Riedla w filmie "Riedel" z 2005 roku zyskała uznanie krytyków i publiczności. Ten występ otworzył aktorowi drzwi do sławy, a kolejne role ugruntowały jego pozycję wśród czołowych polskich artystów.

W drodze na szczyt Tomaszowi Kotowi kibicowała Agnieszka Olczyk (43 l.), również działająca w branży filmowej. Kobieta realizuje się jako operatorka, fotografka, reżyserka i scenarzystka. Para poznała się na studiach w Krakowie, a węzeł małżeński zawarli 30 września 2005 roku, po sześciu latach znajomości. Żona aktora miała ogromny wpływ na jego rozwój zawodowy – analizowała scenariusze, dbała o harmonogramy oraz towarzyszyła mu na galach i bankietach. Razem brylowali na czerwonym dywanie w Cannes i podczas wręczenia Oscarów.

Związek Tomasza Kota i Agnieszki Olczyk-Kot zaowocował narodzinami dwójki dzieci. Ich córka Blanka urodziła się w kwietniu 2007 roku, a trzy lata później na świat przyszedł syn Leon. Potomkowie pary mają już za sobą debiut w produkcjach filmowych.

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Co dalej z rozwodem Tomasza Kota i Agnieszki Olczyk-Kot?

Aktor zazwyczaj unikał mówienia o swoim życiu prywatnym w mediach. Mimo to, wraz z żoną uchodzili za jedno z najtrwalszych małżeństw w polskim show-biznesie. Ku zaskoczeniu wielu, w ubiegły czwartek na ich profilach społecznościowych ukazało się oficjalne pismo. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot obwieścili koniec swojego związku, do którego doszło pół roku temu. Co interesujące, jeszcze we wrześniu oboje pojawili się na Balu Charytatywnym Fundacji Legii, gdzie pozowali fotoreporterom z delikatnymi uśmiechami.

„Po wielu wspólnych latach, pół roku temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. Przez lata zbudowaliśmy razem kawał życia, który pozostanie dla nas ważny. To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. Przez lata zbudowaliśmy razem kawał życia, który pozostanie dla nas ważny. Łączy nas rodzina, wdzięczność za wspólnie przeżyty czas i wzajemny szacunek. Choć nie jesteśmy już małżeństwem, nadal jesteśmy dla siebie ważnymi ludźmi i wspólnie dbamy o to, co przez lata stworzyliśmy [...] - przekazali w oświadczeniu.”

Jak ustalił portal "Fakt", pismo rozwodowe złożono w jednym ze stołecznych sądów już w połowie marca. Wciąż jednak nie jest jasne, kiedy byli małżonkowie spotkają się na sali rozpraw. Data pierwszej rozprawy nie została jeszcze wyznaczona. Tomasz Kot oraz Agnieszka Olczyk-Kot nie komentują publicznie tych doniesień.

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Quiz. Dopasuj postać graną przez Tomasza Kota do odpowiedniego filmu! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Tomasz Kot zagrał Ryśka Riedla, wokalistę zespołu Dżem, w filmie... "Autsajder" "Rysiek" "Skazany na bluesa" Następne pytanie