Minęło już ponad 20 lat. Tak zaczynała się historia Niani Frani

Choć trudno w to uwierzyć, od premiery pierwszego odcinka serialu "Niania" minęło już ponad 20 lat. Kultowa produkcja zadebiutowała na antenie TVN dokładnie 10 września 2005 roku i z miejsca stała się absolutnym hitem. Losy Franciszki Maj, która po utracie pracy przypadkowo zostaje opiekunką trójki dzieci zamożnego producenta telewizyjnego, śledziły miliony Polaków. W szczytowym okresie oglądalność serialu przekraczała 4 miliony widzów, co było fenomenalnym wynikiem.

Serial, będący polską adaptacją amerykańskiego formatu "The Nanny", opowiadał historię zderzenia dwóch światów. Ekscentryczna i pełna energii Frania wnosiła kolor i ciepło do poukładanego, nieco sztywnego domu Maksymiliana Skalskiego. Jej niekonwencjonalne metody wychowawcze i niezwykła osobowość szybko zjednały jej serca dzieci i samego pana domu. Widzowie z zapartym tchem śledzili rozwijające się uczucie między nianią a jej pracodawcą. Produkcja doczekała się aż dziewięciu sezonów i 134 odcinków, a jej popularność potwierdziły liczne nagrody, w tym dwie Telekamery dla najlepszego serialu komediowego.

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Obsada, którą pokochały miliony. Oto gwiazdy serialu "Niania"

Ogromny sukces serialu "Niania" to w dużej mierze zasługa rewelacyjnie dobranej obsady, która stworzyła galerię niezapomnianych postaci. Główne role, które na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji, zagrali:

Agnieszka Dygant jako tytułowa Franciszka Maj - charyzmatyczna, nieco zwariowana opiekunka o złotym sercu.

jako tytułowa Franciszka Maj - charyzmatyczna, nieco zwariowana opiekunka o złotym sercu. Tomasz Kot jako Maksymilian Skalski - owdowiały producent telewizyjny, który stopniowo otwiera się na miłość.

jako Maksymilian Skalski - owdowiały producent telewizyjny, który stopniowo otwiera się na miłość. Adam Ferency jako Konrad - błyskotliwy i złośliwy kamerdyner, którego riposty bawiły do łez.

jako Konrad - błyskotliwy i złośliwy kamerdyner, którego riposty bawiły do łez. Tamara Arciuch jako Karolina Łapińska - elegancka, lecz wyniosła współpracownica Skalskiego, bezskutecznie walcząca o jego względy.

Nie można zapomnieć o serialowych dzieciach, które dorastały na oczach widzów. W rolę Małgosi wcieliła się Maria Maciejowska, Adasia zagrał Roger Karwiński, a najmłodszą Zuzię sportretowała Emilia Stachurska. Drugi plan kradły natomiast postacie Teresy Maj (Elżbieta Jarosik), matki Frani, oraz jej nierozgarniętej przyjaciółki Jolki (Iwona Wszołkówna).

Aktorzy z "Niani" po latach. Niektórych trudno dziś rozpoznać

Od zakończenia emisji serialu w 2009 roku minęło wiele lat. Czas odcisnął swoje piętno na wszystkich członkach obsady, a ich metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć. Dziecięcy aktorzy, których poznaliśmy jako urocze urwisy, są już dorosłymi ludźmi z własnymi planami na życie. Również główne gwiazdy produkcji, takie jak Agnieszka Dygant czy Tomasz Kot, kontynuowały swoje kariery, często zmieniając wizerunek na potrzeby kolejnych ról.

Jak bardzo zmienili się bohaterowie, którzy przez cztery lata bawili nas do łez? Kto przeszedł największą przemianę wizualną? Czas był szczególnie łaskawy dla niektórych, a innych odmienił nie do poznania. Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają aktorzy z kultowego serialu "Niania". Przygotujcie się na sporą dawkę nostalgii i niemałe zaskoczenie.