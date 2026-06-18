Zaskakujący koniec związku Tomasza Kota. Znana para poinformowała o rozwodzie

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot poinformowali o rozstaniu

Przez długi czas Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot funkcjonowali w świadomości widzów jako jedno z najlepiej dobranych małżeństw polskiego kina. Dlatego wiadomość o końcu ich wspólnej drogi wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Para wydała oficjalny komunikat, w którym potwierdziła, że ich relacja przeszła do historii już kilka miesięcy temu. Jak sami przyznali, rozwiązanie to zostało przez nich dokładnie przemyślane.

Po wielu wspólnych latach, pół roku temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. Przez lata zbudowaliśmy razem kawał życia, który pozostanie dla nas ważny

Agnieszka Olczyk-Kot i Tomasz Kot rozstali się w dobrych relacjach

Mimo zakończenia małżeństwa, Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot deklarują chęć utrzymania dobrych stosunków, mając na uwadze dobro swojej rodziny. W wydanym komunikacie podkreślili, że nadal znaczą dla siebie wiele i chcą dbać o wspólne wartości wypracowane przez lata związku.

Łączy nas rodzina, wdzięczność za wspólnie przeżyty czas i wzajemny szacunek. Choć nie jesteśmy już małżeństwem, nadal jesteśmy dla siebie ważnymi ludźmi

Aktor z byłą partnerką zaapelowali do fanów i mediów o poszanowanie prywatności dla nich i ich najbliższych.

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Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot byli razem przez dwie dekady

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot spędzili u swego 20 lat, a na ślubnym kobiercu stanęli w 2006 roku. W tym czasie ona rozwijała się jako operator kamery i psycholog, a on zdobywał status jednego z najwybitniejszych polskich aktorów młodszego pokolenia. Gwiazdor rzadko mówił w mediach o swojej rodzinie, ale często podkreślał, że dom to dla niego przestrzeń pozwalająca na złapanie życiowego balansu.

Ile dzieci ma Tomasz Kot?

Owocem ich związku jest dwójka dzieci. Córka, Blanka, poszła w ślady znanego ojca i zadebiutowała jako aktorka. Młoda artystka pojawiła się w takich produkcjach jak "Wielka woda" oraz "Pati". Również syn aktorskiej pary, Leon, ma za sobą debiut przed kamerą. Mimo to, Tomasz Kot wielokrotnie zaznaczał, że nie narzuca dzieciom wyboru ścieżki zawodowej i pozwala im na samodzielność w tej kwestii. Chociaż rozpad tak ułożonego związku może być zaskoczeniem, wygląda na to, że Tomasz Kot i jego była żona rozstali się w atmosferze zgody.