To w nim podkochiwała się Markowska! Szczere wyznanie przed kamerami

Za nami festiwal w Opolu. Podczas konkursu Premier na scenie zaprezentowało się niecodzienne trio: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek oraz Andrzej Krzywy. Artyści wykonali swój utwór "Fala". Jak zapewnili, żadne z nich nie traktowało udziału w wydarzeniu jako rywalizacji. I dobrze! Tym bardziej, że w opolskich Premierach triumfował Sargis - niegdyś laureat Debiutów. Pochodzący z Armenii piosenkarz rozbił bank, zdobywając statuetki zarówno od jurorów, jak i od publiczności.

Zaskakujące wyznanie Markowskiej

W rozmowie z serwisem ESKA.pl za kulisami festiwalu w Opolu Patrycja Markowska zdobyła się na zaskakujące wyznanie. Wokalistka, a prywatnie córka Grzegorza Markowskiego, lidera Perfectu, wyjawiła, że gdy była młodsza, podkochiwała się w Andrzeju Krzywym, z którym teraz miała okazję współpracować. Frontman De Mono jest obecny na polskiej scenie muzycznej od wczesnych lat 80. Zaczynał od grupy Daab.

Markowska kochała się w Krzywym! Reakcja Bednarka? Hit!

Patrycja Markowska kochała się w Andrzeju Krzywym

Gdy Andrzej Krzywy mówił o doskonałym przepływie energii między nim a Patrycją Markowską i Kamilem Bednarkiem, wokalistka zdobyła się na szczere wyznanie. Jak zdradziła, swego czasu podkochiwała się w liderze De Mono!

- Ja się kiedyś nawet w Andrzeju podkochiwałam, no. Tak to było - przyznała z uśmiechem w rozmowie z reporterem ESKA.pl.

Co na to obiekt jej westchnień?

- To nie wiedziałem! - odpowiedział, po czym odwrócił się do piosenkarki, by kontynuować rozmowę już tylko z nią.