Opole 2026. Gwiazdy drugiego dnia: Sargis zgarnia nagrodę, a Markowska zaskakuje kreacją [ZDJĘCIA]

Trwa 63. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Podczas drugiego dnia muzycznej imprezy przed zgromadzoną publicznością zaprezentowała się plejada polskich artystów. W amfiteatrze wystąpili chociażby Michał Wiśniewski, Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Dariusz Szlagor, szerzej znany jako Vix.N, Krzysztof Iwaneczko oraz Sargis. Ważnym punktem wieczoru był również jubileusz 30-lecia obecności na scenie Justyny Steczkowskiej. Sporo mówiło się o strojach wokalistów.

Jubileusz Justyny Steczkowskiej i niezwykłe kreacje artystów na festiwalu Opole 2026

Z okazji jubileuszu Justyny Steczkowskiej w ramach festiwalu odbył się wyjątkowy recital. Widzowie mogli usłyszeć takie przeboje artystki jak „Dziewczyna szamana”, „Oko za oko”, „Za karę” czy przebój „Gaja”. Piosenkarka zmieniała stroje kilkukrotnie, jednak największy entuzjazm wywołała jej kreacja w kolorze czerwonym.

Z kolei Patrycja Markowska zdecydowała się na stylizację z bardziej codziennym charakterem. Jej strój bazował na mocno prześwitującym topie. Michał Wiśniewski pozostał wierny swojemu wizerunkowi, prezentując wyrazisty ubiór, natomiast zwycięzca wieczoru, Sargis, ubrał się elegancko i zachował ogromną klasę.

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Sargis wygrywa konkurs Premiery podczas festiwalu w Opolu 2026

To właśnie do Sargisa należał ten muzyczny wieczór, w którym odniósł on ogromny sukces w ramach rywalizacji Premiery. Kompozycja „Ziemia” spotkała się z ogromnym uznaniem zarówno ze strony oceniającego jury, jak i głosujących przed telewizorami widzów. Triumfator opuścił opolski amfiteatr wzbogacony o nagrodę w wysokości 65 tysięcy złotych.

Wracam tu po 7 latach. Mamy to! Do zobaczenia, jesteście wspaniali! - powiedział zwycięzca.

W trakcie koncertu przyznano także nagrody poboczne. Wyróżnienie za warstwę tekstową otrzymał Vix.N, a za skomponowanie muzyki doceniono Krzysztofa Iwaneczko. Drugiego dnia w ramach konkursu przed zgromadzonymi widzami wystąpili tacy artyści jak:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska, śpiewający piosenkę „Fale”

Darya w duecie z Sebastianem Fabijańskim z piosenką „Nieidealna”

Krzysztof Iwaneczko prezentujący utwór „Zatrzymaj się”

Grupa Poparzeni Kawą Trzy i ich hit „Twoje oczy”

Zwycięzca Sargis, który zaśpiewał utwór „Ziemia”

Maciej Skiba w utworze „Wołam”

Kuba Szmajkowski wykonujący kompozycję „Porto”

Vix.N z hitem „Stara dusza”

Michał Wiśniewski, śpiewający „Do moich dzieci”

Jasiek Piwowarczyk w piosence „Halo Houston”

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