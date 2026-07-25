Ekstraklasa. Lech Poznań zremisował z Cracovią. Kto zdobył żółte kartki?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-25 22:44

W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań zremisował z Cracovią Kraków 0:0. Spotkanie przyciągnęło na trybuny ponad 31 tysięcy widzów. Mimo braku bramek, sędzia musiał kilkakrotnie sięgać po żółte kartki.

Ręka sędziego w czarnej rękawiczce trzyma żółtą kartkę na tle boiska i piłki. O meczu Lecha z Cracovią przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłoń sędziego piłkarskiego w czarnej rękawiczce trzyma żółtą kartkę na tle mokrej murawy i piłki.

Bez bramek w Poznaniu

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Cracovią Kraków zakończył się bezbramkowym remisem. Spotkanie rozegrano na stadionie w Poznaniu. Na trybunach zasiadło dokładnie 31 310 widzów, którzy nie doczekali się goli w regulaminowym czasie gry.

W trakcie meczu sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia pokazał kilka żółtych kartek. W drużynie gospodarzy upomniany został Mikael Ishak. W zespole Cracovii kartki otrzymali Ajdin Hasić, Mateusz Klich oraz Filip Marchwiński.

Jakie były składy drużyn?

Lech Poznań wystąpił w składzie: Mateusz Lis, Robert Gumny (od 64. minuty Joel Pereira), Wojciech Mońka, Terry Yegbe, Michał Gurgul. W pomocy i ataku zagrali między innymi Patrik Walemark (zmieniony przez Allahyara Sayyadmanesza), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez oraz Mikael Ishak.

Cracovia Kraków zagrała pod wodzą Sebastiana Madejskiego w bramce. W obronie wystąpili Otar Kakabadze, Gustav Henriksson, Brahim Traore i Mauro Perković. W linii pomocy i ataku pojawili się między innymi Ajdin Hasić, Mateusz Klich oraz Kahveh Zahiroleslam.