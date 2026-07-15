To oni bawili się w kultowej strefie La Casita Bad Bunny’ego! Gwiazdy musiały obejść się smakiem

Bad Bunny w Polsce. Tłumy szalały na koncercie rapera

Bad Bunny (32 l.) to pochodzący z Portoryko raper i piosenkarz, który od kilku lat podpija światową scenę muzyczną. Rok 2026 jest dla hiszpańskojęzycznego artysty wyjątkowo udany. Jego szósty solowy album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" przyniósł mu aż trzy statuetki Grammy, w tym za album roku. Zaledwie tydzień później wystąpił podczas Super Bowl LX Halftime Show, co odbiło się głośnym echem na długo przed samym wydarzeniem.

Niespełna 14-minutowe wystąpienie przeszło do historii Super Bowl jako pierwsze w pełni wykonane w języku hiszpańskim, co wywołało wściekłość Donalda Trumpa. Większość świata odebrała mini koncert bardzo entuzjastycznie. Bad Bunny w swojej twórczości często porusza tematy społeczne, tożsamościowe oraz polityczne. Bardzo ważna jest dla niego kwestia pochodzenia i jest niezwykle dumny ze swoich korzeni. Z czasem stał się głosem pokolenia.

Dziś jest jednym z najchętniej słuchanych artystów na świecie. W czym tkwi jego fenomen? Sprawdźcie już teraz, czytając felieton autorstwa Maksa Kluziewicza w pierwszym numerze "ESKA Story".

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Ciężarna gwiazda sieci bawiła się w kultowej strefie La Casita

14 lipca Bad Bunny zawitał do Warszawy w ramach trasy "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". Bilety na koncert wyprzedały się w ekspresowym czasie. Wydarzenie przyciągnęło na PGE Narodowy tysiące fanów artysty. W tłumie nie mogło zabraknąć gwiazd polskiego show-biznesu oraz influencerów. Na koncercie bawili się m.in. Anna Lewandowska, Vanessa Aleksander z Natalią Szroeder, Maffashion oraz Maciej Kurzajewski w towarzystwie syna.

Chyba niemal każdy z uczestników marzył o tym, by trafić do legendarnej strefy La Casita, czyli sceny stylizowanej na tradycyjny portorykański dom. Bawią się na niej wybrani przez ekipę rapera fani, który najbardziej wyróżniali się z tłumu strojem czy koncertową energią. Przed koncertem internauci zastanawiali się czy w gronie wybrańców znajdą się również jakieś głośne nazwiska.

Tym razem gwiazdy show-biznesu musiały obejść się smakiem. O to, by dostać się do kultowej strefy mocno starała się influencerka Rozalia Roszczyk znana w sieci jako rozaliiaaa. Udało jej się przyciągnąć uwagę ekipy Bad Bunny'ego głównie za sprawą... ciążowego brzucha! W La Casita znalazło się również miejsce dla uczestniczki "Hotelu Paradise" Natalii Jaworskiej.

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