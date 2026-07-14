Bad Bunny rozgrzał Narodowy. Lewandowska w odważnej kreacji, masa gwiazd na trybunach

Bad Bunny zagrał na PGE Narodowym

Benito Antonio Martínez Ocasio, znany szerzej jako Bad Bunny, to obecnie jedna z największych globalnych gwiazd przemysłu muzycznego. Artysta, okrzyknięty mianem króla latynoskiego trapu i zdobywca prestiżowej statuetki Grammy, ma za sobą entuzjastycznie przyjęty występ na tegorocznym Super Bowl. Jego premierowy koncert w naszym kraju natychmiast urósł do rangi topowego wydarzenia wakacji, ściągając na PGE Narodowy tysiące słuchaczy. Wśród rozentuzjazmowanej publiczności nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentacji rodzimego show-biznesu.

Znani i lubiani na koncercie Bad Bunny'ego w stolicy

Wydarzenie tej rangi musiało przyciągnąć na trybuny warszawskiego stadionu plejadę znanych twarzy. Na imprezie świetnie bawiła się Anna Lewandowska, która wyraźnie korzysta z uroków życia w kraju, zanim nastąpi szeroko komentowana przeprowadzka za ocean. Żona kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski zdecydowała się na luźny, ale odważny strój – założyła krótkie spodenki i wielokolorowy stanik.

PRZECZYTAJ TEŻ: Mandaryna grała kiedyś w "Na Wspólnej". Była prostytutką-narkomanką i romansowała z Igorem - ZDJĘCIA

W rytm latynoskich hitów bawił się także Maciej Kurzajewski, któremu towarzyszył syn Julian. Na PGE Narodowym pojawiła się ponadto Maffashion, która uchodzi za weterankę muzycznych imprez. Influencerka wystąpiła w jasnej kamizelce narzuconej na szorty. Ciocia Liestyle wybrała lśniącą fioletową kreację z cekinami, z kolei Magdalena Tarnowska zaprezentowała stylizację rodem z amerykańskiego festiwalu Coachella. Rozalia Roszyk z dumą prezentowała ciążowe krągłości, Hanna Turnau przełamała delikatność białej koronkowej sukienki masywnymi czarnymi kowbojkami, Daria Szyta postawiła na przylegający czarny kombinezon, a Fagata wyeksponowała figurę w bardzo krótkiej spódniczce wężowym wzorze.

Zobacz galerię zdjęć z koncertu Bad Bunny'ego w Warszawie

Zdjęcia celebrytów, którzy pojawili się na trybunach PGE Narodowego, by podziwiać występ gwiazdy latynoskiego rapu, można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.

Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy