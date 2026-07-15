Argentyńscy fani przesadzili przed starciem z Anglią. Ohydne przyśpiewki wywołały burzę

Argentyńscy kibice drwią po meczu Francja - Hiszpania

Przed półfinałowym spotkaniem to reprezentacja Francji była typowana do zwycięstwa, prezentując do tej pory świetną formę. Boisko przyniosło jednak bolesne rozczarowanie dla „Trójkolorowych”. Hiszpanie perfekcyjnie powstrzymali francuską ofensywę, sprawiając, że gwiazdy pokroju Kyliana Mbappe, Michaela Olise czy Ousmane Dembele całkowicie zawiodły. Ostatecznie, to Hiszpania triumfowała 2:0, dzięki bramkom Mikeala Oyarzabala z karnego i Pedro Porro. Wygrana ta pobudziła argentyńskich kibiców, marzących o finale z ekipą „Furia Roja”. Niestety, ich entuzjazm przerodził się w żenujące i obrzydliwe drwiny z pokonanych Francuzów.

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Skandal w Atlancie przed meczem Anglia - Argentyna

Argentyńscy sympatycy zgromadzeni w Atlancie, zamiast koncentrować się na dopingu dla własnej drużyny, postanowili bezlitośnie wyśmiewać przegraną Francji. Fani przeszli do działań, które wykraczały daleko poza granice dobrego smaku. Wznieśli okrzyk, który miał przypominać minutę ciszy dla „zmarłej” francuskiej ekipy, po czym nastąpił wybuch śmiechu i dalsze obraźliwe śpiewy. Nie zapomnieli również o Anglikach, swoich półfinałowych rywalach. Co więcej, w ruch poszły transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy (Malwiny). Tego typu polityczne i prowokacyjne materiały nie będą mogli zostać wniesione na mecz Anglia - Argentyna.

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Droga obu drużyn do półfinału była wyboista. Anglicy w grupie zremisowali z Ghaną oraz pokonali Chorwację i Panamę. Następnie eliminowali DR Konga, Meksyk i w bólach, po dogrywce, Norwegię. Z kolei Argentyńczycy bezbłędnie przeszli fazę grupową, pokonując Algierię, Jordanię i Austrię. W fazie pucharowej potrzebowali dogrywek, by wyeliminować Republikę Zielonego Przylądka i Szwajcarię, a Egipt odprawili w regulaminowym czasie gry.

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