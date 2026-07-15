Klaudia Halejcio ostro o słowach internautów. Chodzi o pracę i jej męża

Klaudia Halejcio komentuje aferę po wywiadzie u Magdy Mołek

Klaudia Halejcio od dawna dzieli się w internecie fragmentami swojego życia. Regularnie zamieszcza zdjęcia i filmy pokazujące jej codzienność, obowiązki zawodowe, a także wspólne chwile z mężem, Oskarem Wojciechowskim, i ich córką Nel. Niedawno para sformalizowała swój związek, co było szeroko komentowane w mediach.

Mimo że zazwyczaj uchodzą za idealnie dobraną parę, ostatnio znaleźli się w ogniu krytyki. Wszystko przez rozmowę, którą przeprowadzili z Magdą Mołek w jej podcaście "W moim stylu". Słowa wypowiedziane przez Oskara Wojciechowskiego wzbudziły spore kontrowersje i sprowokowały internautów do snucia domysłów.

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Czy Oskar Wojciechowski zabrania pracować Klaudii Halejcio?

Podczas wywiadu biznesmen wypowiadał się na temat kariery i życia prywatnego swojej partnerki. Niektórzy odbiorcy odebrali jego słowa jako sugestię, że to on skłonił Halejcio do rezygnacji z występów w teatrze. W sieci zaroiło się od komentarzy, w których oskarżano go o to, że blokuje jej rozwój zawodowy.

Wobec narastającej fali krytyki aktorka postanowiła przerwać milczenie. Na swoich profilach społecznościowych oświadczyła, że wypowiedź jej męża została źle zinterpretowana, a internauci wyciągnęli daleko idące wnioski. Podkreśliła stanowczo, że o swoich zawodowych krokach decyduje wyłącznie sama i nikt nie wymuszał na niej rezygnacji z pracy.

To jednak nie zamknęło sprawy. Po kilku dniach Halejcio znów odniosła się do sytuacji, tym razem w żartobliwym tonie. Na Instagramie zamieściła krótkie nagranie, w którym z uśmiechem skomentowała całe zamieszanie.

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Chciałam tylko powiedzieć, że mój mąż mi tak zabrania wyjeżdżać i pracować, że ja już jestem 1,5 tygodnia poza domem na końcu Polski i jeszcze czeka mnie tydzień zdjęć, więc dopiero zjadę za tydzień, a Oskarek siedzi z Nelcią w domu. Mama oczywiście w pogotowiu, żeby aż tak nie tęskniła. Jak będzie pożar, przyjeżdża do mnie. Ale dużo się dzieje

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Filmik błyskawicznie rozszedł się po sieci, stanowiąc dosadną odpowiedź na wcześniejsze spekulacje. Wynika z niego jasno, że to Oskar Wojciechowski zajmuje się w tym czasie córką, umożliwiając żonie realizację zawodowych wyzwań.