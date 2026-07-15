Influencerka w 9. miesiącu ciąży chwali się, że Bad Bunny "pobłogosławił" jej dziecko. To była przyjaciółka Mariny!

Koncert Bad Bunny'ego na PGE Narodowym w Warszawie bez wątpienia można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. Mogący pochwalić się czterokrotnym tytułem najchętniej słuchanego artysty na świecie wokalista po raz pierwszy wystąpił w naszym kraju, a jego trwające ponad dwie godziny show przyciągnęło dziesiątki tysięcy fanów z różnych zakątków globu. Wśród nich nie zabrakło również rodzimych celebrytów. Pod sceną z tłumem bawili się m.in. Anna Lewandowska oraz Maffashion. Najwięcej szczęście miała jednak spodziewająca się kolejnego dziecka Rozalia.

Ciężarna influencerka zachwyciła Bad Bunny'ego

Rozalia, popularna polska influencerka, od dawna marzyła o spotkaniu z Bad Bunnym. Na jej profilu na Instagramie nie brakowało nagrań skierowanych bezpośrednio do portorykańskiego piosenkarza, jak również zabawnych filmików, za sprawą których manifestowała swoje zaproszenie do La Casity. Udało się! Bad Bunny zauważył przyszłą mamę w tłumie. Nie było to trudne. Rozalia przyszła na koncert doskonale przygotowana - w dłoniach trzymała banner, a odsłoniętym, ciążowym brzuszkiem przekonywała, że "every Casita needs Mamacita".

Wywiad Roksana Wegiel

Ciężarna influencerka na koncercie Bad Bunny'ego

Rozalia Roszyk, bo tak naprawdę nazywa się influencerka, od dawna robi karierę w modelingu. W 2014 roku uplasowała się w Top 10 Miss Polski Nastolatek, a rok później zdobyła tytuł Miss Dolnego Śląska. Ma na swoim koncie również sesję dla "Playboya". Widzowie kojarzą ją jako pogodynkę z TVP. Swego czasu przyjaźniła się również z Mariną Łuczenko-Szczęsną.

Influencerka realizuje się jednak przede wszystkim jako mama. W 2019 roku urodziła synka Aleksa. Teraz wspólnie ze swoim mężem Maciejem wyczekują narodzin córeczki. Dziewczynka, zanim pojawiła się na świecie, miała okazję stanąć na jednej scenie z Bad Bunnym. Na udostępnionym przez Rozalię wideo widać, że piosenkarz był wyraźnie rozbawiony kreatywnością przyszłej mamy.