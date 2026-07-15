MŚ 2026: Jakie mecze odbywają się w środę 15 lipca? Kto walczy o finał?

Przed nami tylko trzy ostatnie spotkania na mundialu. Kto pojawi się na murawie w środę, 15 lipca 2026 roku?

Rozpoczyna się ostateczna rywalizacja w półfinałach MŚ 2026, która wyłoni drugiego finalistę.

Sprawdź, kto dziś powalczy o awans. Poniżej prezentujemy dokładny terminarz ostatnich spotkań turnieju.

MŚ 2026: Anglia kontra Argentyna – mecz, który wyłoni drugiego finalistę

Hiszpania, po zwycięstwie w swoim wtorkowym półfinale, ma już zapewnione miejsce w finale Mistrzostw Świata 2026. Ich przeciwnikiem będzie zwycięzca spotkania pomiędzy Anglią a Argentyną, które odbędzie się na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Ten emocjonujący pojedynek rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Drużyna, która wyjdzie z tego starcia zwycięsko, zawalczy o złoto, podczas gdy przegrani spotkają się z Francją w meczu, którego stawką będą brązowe medale. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram decydujących gier tego mundialu.

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Końcówka MŚ 2026 – Terminarz półfinałów i finału

Francja 0:2 Hiszpania (wtorek, 14 lipca)

Hiszpanie ponownie okazali się lepsi od Francuzów, tak samo jak miało to miejsce podczas półfinału Euro 2024. Dzięki temu awansowali do finału i staną przed szansą wygrania drugiego dużego turnieju z rzędu. Reprezentacja Francji będzie musiała zadowolić się walką o trzecie miejsce i brązowy medal.

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21:00, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Oczekiwanie na drugi półfinałowy mecz MŚ potęguje ogromne napięcie. Wielu kibiców już teraz wyobraża sobie finałowe starcie Lamine'a Yamala z Hiszpanii przeciwko Lionelowi Messiemu z Argentyny, jednak Albicelestes najpierw muszą pokonać reprezentację Anglii. Z kolei Anglicy żyją nadzieją na odzyskanie mistrzostwa, przypominając sobie triumf sprzed dokładnie 60 lat. Ekipa prowadzona przez Harry'ego Kane'a i Jude'a Bellinghama na pewno nie ułatwi zadania obecnym mistrzom świata. Kto ostatecznie awansuje do finału? Transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP Sport, a w internecie za pośrednictwem strony TVPSport.pl.

Mecz o 3. miejsce: Francja - Anglia/Argentyna (sobota 18 lipca, godz. 23:00, Miami Gardens)

Francuzi, którzy przegrali swój półfinał, teraz czekają na przeciwnika z drugiej pary, by stoczyć walkę o trzecie miejsce. Mimo że spotkanie o brąz często przynosi poczucie niedosytu, zdobycie jakiegokolwiek medalu na mistrzostwach świata to zawsze wielkie osiągnięcie. Pierwszych medalistów tegorocznego turnieju poznamy w nocy z soboty na niedzielę.

Finał: Hiszpania - Anglia/Argentyna (niedziela 19 lipca, godz. 21:00, East Rutherford)

Niezależnie od tego, która drużyna zwycięży w środowym półfinale, finałowe spotkanie będzie najważniejszym wydarzeniem sportowym nie tylko obecnego turnieju, ale i nadchodzących czterech lat. Pytanie brzmi, czy będziemy świadkami powtórki finału Euro, w którym Hiszpania pokonała Anglię 2:1, czy to Argentyna udowodni swoją dominację. Odpowiedzi udzieli dzisiejszy mecz, a całe Mistrzostwa Świata 2026 przejdą do historii już w niedzielę, 19 lipca.

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