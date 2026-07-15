Zmieszaj te dwa kuchenne produkty i nałóż na włosy. Po urlopie znów będą lśniące i nawilżone

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-15 11:38

Letni urlop to czas odpoczynku, kąpieli w morzu i basenie oraz długich godzin spędzanych na słońcu. Choć takie warunki sprzyjają relaksowi, nie pozostają obojętne dla kondycji włosów. Po powrocie z wakacji wiele osób zauważa, że pasma stały się suche, matowe, szorstkie w dotyku i trudniejsze do ułożenia. To naturalny efekt działania kilku czynników, które osłabiają strukturę włosa i pozbawiają go odpowiedniego nawilżenia. Istnieje jednak domowy sposób jak sobie z tym poradzić.

Kobieta nakładająca białą maseczkę na pasma włosów przed lustrem. O regeneracji włosów po urlopie przeczytasz na Eska.
Autor: Freepik.com
  • Letni urlop to często zmora dla włosów, które po powrocie stają się suche, matowe i szorstkie.
  • Chlor, słona woda i intensywne słońce to główni winowajcy, ale istnieje prosty domowy sposób na ich regenerację.
  • Odkryj, jak dwa składniki z twojej kuchni mogą przywrócić pasmom blask i miękkość, odmieniając ich kondycję po wakacjach.

Jednym z głównych powodów, dlaczego nasze włosy po powrocie z wakacji są suche i matowe, jest chlorowana woda w basenach. Chlor pomaga utrzymać wodę w czystości, jednak jednocześnie może naruszać naturalną warstwę ochronną włosów. W efekcie stają się one bardziej podatne na przesuszenie, łamliwość i utratę elastyczności. Równie niekorzystnie działa słona woda morska. Po wyschnięciu pozostawia na włosach kryształki soli, które sprzyjają utracie wilgoci i sprawiają, że kosmyki stają się szorstkie. Do tego dochodzi intensywna ekspozycja na promienie słoneczne. Promieniowanie UV może osłabiać zewnętrzną warstwę włosa, przez co traci on naturalny połysk i staje się bardziej podatny na uszkodzenia. Wysokie temperatury oraz wiatr dodatkowo przyczyniają się do odparowywania wody z włosów, pogłębiając problem przesuszenia. Nic więc dziwnego, że po wakacjach fryzura często wymaga intensywnej regeneracji.

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Zmieszaj te dwa kuchenne składniki, nałóż na włosy i pożegnaj suche i matowe pasma

Zanim jednak sięgniesz po drogie kosmetyki, warto wypróbować prostą domową maseczkę przygotowaną z jogurtu naturalnego i jajka. Do jej wykonania wystarczy kilka łyżek gęstego jogurtu naturalnego oraz jedno jajko. Składniki należy dokładnie wymieszać, a następnie nałożyć na wilgotne włosy, szczególnie na ich długość i końcówki. Po około 20-30 minutach maseczkę należy dokładnie spłukać letnią wodą, a następnie umyć włosy delikatnym szamponem.

Jogurt naturalny zawiera tłuszcze i białka, które pomagają wygładzić powierzchnię włosów oraz poprawiają ich miękkość. Działa również nawilżająco, dzięki czemu przesuszone pasma mogą odzyskać bardziej zdrowy wygląd. Z kolei jajko jest źródłem białka oraz lipidów, które wspierają kondycję włosów i sprawiają, że stają się bardziej elastyczne oraz mniej podatne na łamanie. Połączenie tych dwóch składników tworzy prostą, domową kurację pielęgnacyjną.

Regularne stosowanie maseczki po wakacjach może pomóc poprawić wygląd włosów, nadać im większy połysk i sprawić, że będą przyjemniejsze w dotyku. Warto jednak pamiętać, że domowe sposoby mają przede wszystkim działanie pielęgnacyjne, a ich efekty zależą od kondycji włosów i systematyczności stosowania. Uzupełnieniem takiej kuracji powinno być delikatne obchodzenie się z włosami, ograniczenie stylizacji na gorąco oraz stosowanie kosmetyków nawilżających, które pomogą utrzymać ich dobrą kondycję na dłużej.

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