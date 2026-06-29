Dawno niewidziana Adele pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego! Jak teraz wygląda?

Adele bawiła się do hitów Bad Bunny'ego

Adele to gwiazda, która lubi wspierać swoich kolegów i koleżanki z branży. Wielokrotnie mówiła na swoich koncertach o artystach, których ceni. Teraz sama pojawiła się na koncercie młodszego kolegi, który ostatnio bije rekordy popularności. W ostatni weekend czerwca Adele bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego, który odwiedził Wielką Brytanię w ramach trasy koncertowej Debí Tirar Más Fotos World Tour. Wykonawczyni hitów "Hello" i "Rolling In The Deep" pokazała, że muzyka latynoska nie jest jej obca! Gwiazda świetnie się bawiła w rytm kawałków Portorykańczyka i to wśród fanów. Adele była na VIP-owskiej trybunie wraz z innymi fanami Bad Bunny'ego, który kupili taki bilet. Nie ukrywała się przed obiektywami, które nagrywały ją z każdej strony. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo materiałów wideo.

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Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

Jak teraz wygląda Adele?

Pojawienie się Adele na koncercie Bad Bunny'ego wzbudziło też zainteresowanie serwisów plotkarskich. Piosenkarka jest znana nie tylko z niesamowitego głosu i repertuaru, ale też radykalnych zmian wizerunku. Jak Adele wyglądała aktualnie? Po jej przyjściu na koncert latynoskiego artysty wiemy, że wciąż trzyma formę i promienieje! Sprawdźcie zdjęcia i nagrania w naszej galerii.

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Bad Bunny w Polsce

Bad Bunny już wkrótce zagra w Polsce. Będzie to pierwszy koncert w naszym kraju. Jego występ w ramach trasy Debí Tirar Más Fotos World Tour odbędzie się już 14 lipca 2026 roku. Portorykański artysta, który kilka miesięcy temu wygrał nagrodę Grammy za Album roku, zagra na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.