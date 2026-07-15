Zatrzymanie w Poznaniu. 29-latek planował atak na przedszkola

Groźby ataku na poznańskie przedszkola w internecie

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na niepokojące treści opublikowane na jednym z portali internetowych. Wpisy dotyczyły planowanego zamachu na życie dzieci uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych w jednej z dzielnic Poznania. 29-letni mężczyzna zadeklarował chęć dokonania zabójstwa przy użyciu maczety i przygotował ankietę, w której użytkownicy mogli wybrać jeden z 3 budynków. Dodatkowo na innym portalu podejrzany przedstawił swoją motywację, dokładny plan działania oraz zapowiedź samobójstwa po dokonaniu zbrodni.

Szybka akcja CBZC i zatrzymanie mieszkańca Poznania

Śledczy z CBZC natychmiast przystąpili do działania i szybko ustalili dane personalne autora wpisów. Do zatrzymania mieszkańca Poznania doszło w jego mieszkaniu zaledwie kilka godzin po udostępnieniu przez niego informacji o planowanym ataku. W lokalu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli maczetę oraz sprzęt teleinformatyczny, który służył do publikacji wpisów w sieci. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy mężczyźnie także substancje psychotropowe. Funkcjonariusze monitorowali sytuację, co pozwoliło na skuteczne zapobieżenie niebezpiecznemu zdarzeniu.

Zarzuty dla podejrzanego i tymczasowy areszt

Zatrzymany mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa. W toku prowadzonych czynności 29-latek przyznał się do stawianego mu zarzutu. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Obecnie śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Poznań Grunwald w Poznaniu. Za popełniony czyn podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 15 lat.

Źródło: Policja.pl