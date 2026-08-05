To kobiety będą rządzić na Sziget? Lista gwiazd robi ogromne wrażenie

Florence Welch stworzy własny świat

Na szczycie listy najbardziej wyczekiwanych wykonawczyń znajduje się Florence Welch. Wokalistka Florence + The Machine od lat buduje koncerty, które trudno sprowadzić do odegrania zestawu największych przebojów. Na scenie łączy potężny głos, teatralną ekspresję i bezpośredni kontakt z publicznością. Podczas jej występu nie powinno zabraknąć utworów takich jak "Dog Days Are Over", "Shake It Out", "Spectrum" czy "You’ve Got the Love". To piosenki stworzone do wspólnego śpiewania przez dziesiątki tysięcy osób.

Florence + The Machine znaleźli się w gronie głównych gwiazd Sziget Festival 2026. Organizatorzy wymieniają zespół obok Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon, Lewisa Capaldiego i Zary Larsson. Występ Florence może stać się jednym z najbardziej emocjonalnych koncertów tegorocznej edycji. Nie będzie opierał się wyłącznie na efektach specjalnych. Najważniejsze mają szansę okazać się głos, ruch i atmosfera, jaką wokalistka potrafi stworzyć nawet na ogromnej festiwalowej scenie.

Zara Larsson przywiezie serię przebojów

Zupełnie inny rodzaj energii zaproponuje Zara Larsson. Szwedzka gwiazda ma w repertuarze utwory, które od pierwszych sekund porywają publiczność do tańca. "Lush Life", "Never Forget You" czy "Symphony" od lat pojawiają się na imprezowych playlistach.

Jej koncert może być jednym z najbardziej przystępnych punktów festiwalu. Nie trzeba znać całej dyskografii wokalistki, by po kilku minutach rozpoznać refreny największych przebojów.

Zara Larsson jest jedną z głównych wykonawczyń oficjalnie potwierdzonych na Sziget 2026. Impreza odbędzie się w dniach 11–15 sierpnia na wyspie Óbuda w Budapeszcie.

Dla części publiczności jej występ będzie wielkim popowym świętem. Dla innych może okazać się koncertem, na który przyszli z ciekawości, a zostali do ostatniej piosenki.

Ashnikko nie przyjedzie po to, żeby być grzeczna

Jedną z najbardziej wyrazistych postaci line-upu jest Ashnikko. Artystka łączy pop, elektronikę, hip-hop i punkową bezczelność, tworząc sceniczny wizerunek, którego trudno nie zauważyć. Jej koncert może przyciągnąć publiczność szukającą czegoś mniej przewidywalnego niż klasyczny popowy występ. Ashnikko nie buduje swojej pozycji na eleganckich balladach i bezpiecznej choreografii. Stawia na prowokację, mocne obrazy, futurystyczną estetykę i energię, która doskonale pasuje do wielkiego festiwalu.

Obecność Ashnikko została potwierdzona w oficjalnym line-upie Sziget 2026. Wśród wykonawców znalazły się również Charlotte Cardin, Sigrid, Natasha Bedingfield, Nia Archives, Peggy Gou i Sara Landry.

Peggy Gou i Sara Landry przejmą noc

Kobieca reprezentacja Sziget nie kończy się na głównych scenach. Po zmroku uwagę publiczności przyciągnie Delta District, czyli rozbudowana elektroniczna dzielnica festiwalu. Wśród jej największych nazwisk znalazły się Peggy Gou i Sara Landry. Pierwsza z nich reprezentuje bardziej przebojowe i stylowe oblicze muzyki klubowej. Druga kojarzona jest z cięższym, bardziej bezkompromisowym brzmieniem techno.

Peggy Gou i Sara Landry wystąpią w przestrzeni BOLT Night Stage. Organizatorzy zapowiadają tam połączenie house’u, techno, trance’u, drum and bassu i innych odmian elektroniki.

Ich koncerty mogą pokazać dwa zupełnie różne sposoby budowania nocnej energii. Peggy Gou przyciągnie fanów tanecznych melodii i festiwalowych hymnów. Sara Landry zapewni mocniejsze tempo oraz atmosferę wielkiego, mrocznego rave’u.

Sigrid, Charlotte Cardin i Natasha Bedingfield dopełnią program

W line-upie znalazły się także artystki reprezentujące bardziej melodyjne i nostalgiczne oblicze popu. Sigrid może przyciągnąć fanów skandynawskich melodii i emocjonalnych refrenów. Charlotte Cardin zaproponuje bardziej kameralny klimat, a Natasha Bedingfield przypomni przeboje, które definiowały pop pierwszej dekady XXI wieku.

Osobną kategorię tworzą wykonawczynie elektroniczne. Obok Peggy Gou i Sary Landry wystąpią między innymi Indira Paganotto, Anfisa Letyago, ANNA, HAAi, Nia Archives, CC! oraz Coco & Breezy. Oficjalny program Delta District obejmuje zarówno gwiazdy wielkich aren, jak i artystki kojarzone z bardziej undergroundową sceną klubową.

Tak szeroka reprezentacja sprawia, że nie da się mówić o jednym "kobiecym brzmieniu" Sziget. Każda z wykonawczyń wniesie na wyspę coś innego – wielkie popowe refreny, gitarową ekspresję, alternatywną prowokację albo elektroniczny set trwający głęboko w nocy.

Sziget Festival 2026 może należeć do kobiet nie dlatego, że jest ich w programie wiele. Najważniejsze jest to, że zajmują kluczowe miejsca w niemal każdej części festiwalowego świata.

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