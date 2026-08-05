Wykroczenia drogowe w Żywocicach. 40-letni kierowca ukarany wysokim mandatem

Nagranie z wideorejestratora w Żywocicach

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 416 w miejscowości Żywocice. Funkcjonariusze patrolujący ten odcinek trasy pojazdem wyposażonym w wideorejestrator zauważyli kierującego samochodem osobowym, który zlekceważył podstawowe zasady bezpieczeństwa. Z zapisu policyjnej kamery wynikało, że kierowca rozpoczął manewr wyprzedzania, ignorując linię podwójną ciągłą. Dodatkowo 40-latek kontynuował ten manewr, przejeżdżając bezpośrednio przez oznakowane przejście dla pieszych.

Surowy mandat dla mieszkańca powiatu głubczyckiego

Policjanci natychmiast przerwali jazdę kierowcy i zatrzymali pojazd do kontroli, podczas której ustalono, że za kierownicą siedział mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Za popełnienie zbiegu wykroczeń funkcjonariusze nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 3000 zł. Do jego ewidencji w systemie policji dopisano również 15 punktów karnych. Mundurowi wskazują, że takie zachowanie na drodze jest przejawem rażącego braku odpowiedzialności.

Apel policji o zachowanie ostrożności

Funkcjonariusze przypominają, że wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to jedno z najpoważniejszych wykroczeń w ruchu drogowym. Pojazd, który jest wyprzedzany, skutecznie zasłania widok na to, co dzieje się na zebrze, przez co kierowca nie może odpowiednio wcześnie zauważyć pieszego. Linia podwójna ciągła jest wyznaczana w miejscach, gdzie ze względu na uwarunkowania terenu lub ograniczoną widoczność wyprzedzanie niesie za sobą realne ryzyko. Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu oraz kategoryczne przestrzeganie przepisów, ponieważ bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu.

Źródło: Policja.pl