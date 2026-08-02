Największe gwiazdy Sziget Festival 2026. Te koncerty przyciągną tłumy

Florence + The Machine i koncert, na który czeka Budapeszt

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Sziget Festival 2026 będzie występ Florence + The Machine. Florence Welch od lat słynie z koncertów opartych nie tylko na muzyce, ale także na ruchu, emocjach i wyjątkowej więzi z publicznością. W repertuarze zespołu nie brakuje utworów, które idealnie pasują do wielkiej festiwalowej sceny. „Dog Days Are Over”, „Shake It Out”, „You’ve Got the Love” czy „Spectrum” należą do piosenek, które tysiące osób mogą śpiewać razem od pierwszych sekund.

Florence + The Machine znaleźli się wśród najważniejszych wykonawców Main Stage, mogącej zgromadzić nawet 60 tysięcy uczestników. To może być jeden z tych koncertów, po których najczęściej udostępnianymi materiałami nie będą krótkie nagrania pojedynczych przebojów, lecz zdjęcia całego tłumu podświetlonego telefonami.

Twenty One Pilots przywiozą wielkie widowisko

Inny rodzaj emocji zapewnią Twenty One Pilots. Duet od lat łączy alternatywny pop, rock, elektronikę, hip-hop i elementy widowiska teatralnego. Ich koncerty zwykle nie kończą się na odegraniu przygotowanego zestawu piosenek. Tyler Joseph i Josh Dun wielokrotnie budowali występy wokół bezpośredniego kontaktu z fanami, zmian scenografii i momentów rozgrywających się wśród publiczności. Na Sziget zespół będzie jednym z największych magnesów dla młodszej części festiwalowej widowni, ale jego przeboje od dawna wykraczają poza jedną grupę odbiorców. „Stressed Out”, „Ride”, „Heathens” i „Car Radio” mogą należeć do najgłośniej śpiewanych utworów całej edycji.

Bring Me The Horizon pokażą cięższe oblicze Sziget

W line-upie nie zabrakło również gwiazdy współczesnego rocka. Bring Me The Horizon przeszli długą drogę od metalcore’owych początków do zespołu, który swobodnie łączy ciężkie gitary, elektronikę, popowe refreny i futurystyczną oprawę wizualną. Ich obecność na głównej scenie pokazuje, że Sziget nie zamierza ograniczać się do bezpiecznego, radiowego zestawu wykonawców. Koncert grupy może stać się jednym z najmocniejszych i najbardziej intensywnych punktów całego festiwalu. Dla części publiczności będzie to okazja do usłyszenia takich utworów jak „Can You Feel My Heart”, „Throne” czy „Drown”. Dla innych – pierwszy kontakt z zespołem, który wyrósł daleko poza granice metalowej sceny. Bring Me The Horizon, Florence + The Machine oraz Twenty One Pilots zostali oficjalnie wymienieni w gronie głównych gwiazd Sziget 2026.

Lewis Capaldi wraca przed wielką publiczność

Na Sziget pojawi się także Lewis Capaldi. Jego występ może mieć szczególny charakter, ponieważ publiczność długo czekała na możliwość ponownego zobaczenia artysty na największych scenach. Capaldi zbudował karierę na emocjonalnych balladach i bezpośredniości, która mocno odróżnia go od wielu popowych wykonawców. Na scenie potrafi przechodzić od żartów i autoironii do utworów opowiadających o stracie, samotności i rozpadających się relacjach. „Someone You Loved” czy „Before You Go” prawdopodobnie zamienią kilkudziesięciotysięczny tłum w jeden ogromny chór. W przypadku tego koncertu nie trzeba spodziewać się najbardziej efektownej choreografii. Jego siłą może być właśnie prostota.

Zara Larsson rozpocznie wielkie popowe święto

Mocną reprezentację popu zapewni Zara Larsson. Szwedzka wokalistka ma w repertuarze zarówno taneczne hity, jak i bardziej emocjonalne utwory. „Lush Life”, „Never Forget You” czy nagrane z Clean Bandit „Symphony” należą do piosenek, które doskonale sprawdzają się podczas letnich festiwali. Jej koncert będzie jednym z najważniejszych punktów pierwszego dnia wydarzenia. Zara Larsson wystąpi 11 sierpnia, otwierając pięciodniową serię największych koncertów Sziget. Obok niej tego dnia pojawią się między innymi SOMBR, Wolf Alice, Underworld, Sara Landry i Vintage Culture.

Nie tylko headlinerzy. Line-up Sziget 2026 jest znacznie szerszy

Największe nazwiska będą przyciągać tłumy pod Main Stage, ale siła tegorocznego programu nie kończy się na headlinerach. W Budapeszcie wystąpią również Biffy Clyro, Wolf Alice, Jorja Smith, Ashnikko, Natasha Bedingfield, Tash Sultana, Chet Faker, Loyle Carner, Peggy Gou, Underworld, Soulwax i Richie Hawtin. Dzięki temu każdy dzień będzie miał inny charakter. Jednego wieczoru najważniejsze mogą okazać się wielkie rockowe refreny, kolejnego intymne ballady, a jeszcze innego sety trwające do późnej nocy.

Sziget Festival 2026 nie proponuje więc jednego dominującego gatunku. Jego program przypomina raczej muzyczne miasto, w którym każda dzielnica żyje własnym rytmem. Najtrudniejsze może okazać się nie wybranie koncertu, lecz pogodzenie wszystkich występów, które odbywają się w tym samym czasie.

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