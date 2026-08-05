Alert RCB na dwa dni

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zagrożeniu związanym z pogodą w dniach 5 i 6 sierpnia. W rozesłanym alercie mowa o prognozowanych burzach, silnym wietrze oraz intensywnych opadach deszczu.

RCB zwraca też uwagę, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. W krótkim komunikacie znalazło się również jedno z najważniejszych zaleceń dla mieszkańców i osób będących w drodze: należy unikać otwartych przestrzeni.

Gdzie obowiązuje ostrzeżenie przed burzami?

Alert został wysłany do odbiorców na terenie całych województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie objęło także wybrane powiaty w województwach podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim.

W podlaskim chodzi o część północną i centralną regionu, w tym m.in. Białystok, Łomżę i Suwałki. W mazowieckim alert obejmuje m.in. Warszawę, Płock i Ostrołękę oraz szereg okolicznych powiatów. Ostrzeżenie trafiło też do części powiatów w Wielkopolsce, województwie łódzkim i opolskim. Szczegółowy zasięg został wskazany w komunikacie RCB.

Co robić w czasie burzy?

RCB zaleca, by zabezpieczyć przedmioty stojące na parapetach i podwórkach, ponieważ mogą zostać porwane przez wiatr. Warto też przeparkować samochód, jeśli stoi pod drzewami, zamknąć okna i drzwi oraz przygotować latarki z zapasem baterii na wypadek uszkodzenia linii energetycznych.

Jeśli to możliwe, najlepiej pozostać w domu. Osoby przebywające poza nim powinny jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami. RCB przypomina także o ostrożności podczas jazdy samochodem oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa zwierzętom, szczególnie tym, które przebywają na zewnątrz.