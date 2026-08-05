Zjawiskowa bramkarka z Meksyku podbija internet. Gorące kadry rozgrzewają fanów

Fenomenalna golkiperka Stefani Jimenez zachwyca urodą i sportową sylwetką

Meksykańska zawodniczka to nie tylko wyróżniająca się postać na boisku, ale też prawdziwa inspiracja dla wielu fanek sportu na całym świecie. Stefani Jimenez imponuje nie tylko doskonałym refleksem między słupkami i kapitalnymi paradami, ale również zjawiskowym wyglądem, który chętnie prezentuje swoim sympatykom. Jej instagramowy profil śledzi już ponad milion użytkowników. Często bywa zestawiana z inną słynną zawodniczką, Mikaylą Demaiter, znaną z lodowisk hokejowych, choć obie panie prezentują zupełnie inne typy urody. O ile Demaiter to jasnowłosa kobieta o pełniejszych kształtach, o tyle Jimenez jest smukłą, latynoską pięknością. Obie sportsmenki regularnie publikują w sieci odważne ujęcia, które przyciągają uwagę milionów internautów.

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Ukochany z tego samego klubu. Stefani Jimenez i jej sportowy partner

Mająca 32 lata zawodniczka na co dzień reprezentuje barwy meksykańskiego zespołu Pachuca. Co ciekawe, w tym samym klubie gra również jej partner życiowy, Javier Eduardo López Ramírez. Taka sytuacja z pewnością sprzyja wspólnym treningom. Skoro on jest zawodnikiem z pola, a ona bramkarką, mogą wzajemnie doskonalić swoje umiejętności strzeleckie i obronne. Choć przy tak atrakcyjnej partnerce, koncentracja na samym sporcie może stanowić dla piłkarza nie lada wyzwanie.

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