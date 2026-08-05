Atak na policjantów w Szklarskiej Porębie. 37-latek ranił mundurowych rozbitą butelką

Interwencja wobec mężczyzny w kryzysie w Szklarskiej Porębie

Policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie oraz funkcjonariusze z Jeleniej Góry podjęli działania 2 sierpnia 2026 roku po otrzymaniu zgłoszenia o mężczyźnie z myślami rezygnacyjnymi. Z przekazanych informacji wynikało, że życie i zdrowie 37-latka może być zagrożone, a dodatkowo mężczyzna wszedł na teren prywatnej posesji i nie chciał jej opuścić. Na miejscu mundurowi zastali mieszkańca powiatu karkonoskiego, który trzymał przy szyi rozbitą butelkę i groził odebraniem sobie życia. Funkcjonariusze starali się uspokoić sytuację poprzez rozmowę oraz przekonać go do odłożenia niebezpiecznego przedmiotu.

Atak na funkcjonariuszy i zranienie policjantów

Sytuacja stała się szczególnie niebezpieczna w momencie, gdy mundurowi podjęli próbę odebrania mężczyźnie rozbitej butelki. 37-latek zaczął grozić policjantom pozbawieniem życia i wymachiwać w ich kierunku ostrym przedmiotem, co doprowadziło do zranienia interweniujących funkcjonariuszy. Pomimo realnego zagrożenia policjanci zachowali opanowanie i zdecydowanie zareagowali, obezwładniając napastnika. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie następnego dnia kontynuowano z nim czynności procesowe.

Wcześniejsze znęcanie się nad partnerką i zarzuty

W toku prowadzonych czynności ustalono, że zatrzymany już wcześniej dopuszczał się przestępstw, w tym znęcania się nad swoją partnerką. Kilka dni przed atakiem na policjantów 37-latek został zatrzymany po interwencji domowej, podczas której zranił kobietę nożem. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że od około dwóch miesięcy stosował wobec niej przemoc psychiczną oraz fizyczną, a także kierował pod jej adresem groźby karalne. Wówczas prokurator zastosował wobec niego dozór Policji, nakaz opuszczenia wspólnego lokalu oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Po ostatnim incydencie 37-latek usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za wcześniejsze znęcanie się nad partnerką kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna spędzi w izolacji najbliższe dwa miesiące, czekając na dalsze rozstrzygnięcia w swojej sprawie.

Źródło: Policja.pl