To ją wypatrzył Bad Bunny! "Mamacita z La Casita" była znana już wcześniej

Rozalia Roszyk podbija media społecznościowe i robi wokół siebie coraz większy szum! Właśnie wpadła z wizytą do "Pytania na śniadanie", a wszystko to zasługa jej głośnego udziału w koncercie Bad Bunny’ego na PGE Narodowym w Warszawie. Występ portorykańskiego gwiazdora przyciągnął do stolicy tłumy z całego świata. Pod samą sceną szaleli m.in. fani z Wenezueli, Kolumbii czy Portoryko. Na tym show, okrzykniętym przez wielu muzycznym wydarzeniem roku, nie mogło zabraknąć też naszych rodzimych celebrytów. Latynoskim rytmom porwać się dały m.in. Maffashion oraz mierząca się z krytyką Anna Lewandowska. Największą wygraną tego wieczoru okazała się jednak Rozalia - ciężarna influencerka, która skradła show i zwróciła na siebie uwagę samego Benito za sprawą transparentu z zabawnym hasłem.

To ją wybrał Bad Bunny!

Dziewczyna od tygodni robiła wszystko, by dostać się do "La Casity", czyli specjalnej strefy zlokalizowanej po przeciwnej stronie sceny głównej. Cel został osiągnięty w stu procentach! Bad Bunny dostrzegł w tłumie jej plakat z napisem "Every Casita Needs Mamacita" i osobiście zaprosił przyszłą mamę do upragnionego sektora. Mało tego! Artysta wszedł z nią w krótką interakcję, którą Rozalia uznała za urocze "błogosławieństwo" dla swojej córeczki. Jej kariera zaczęła się jednak znacznie wcześniej!

SKOLIM O CIENIACH SŁAWY: ZROBILI TO MOJEJ MAMIE! KARYGODNE!”

Rozalia Roszyk - sesja w "Playboyu" i TVP

Rozalia Roszyk, dziewczyna wybrana przez Bad Bunny'ego, zasłynęła jako modelka. Ponad dekadę temu, w 2014 roku, uplasowała się w Top 10 Miss Polski Nastolatek, a rok później zdobyła tytuł Miss Dolnego Śląska. W 2018 roku jej zdjęcie ozdobiło okładkę "Playboya". Widzowie mogą kojarzyć ją również jako pogodynkę z TVP3 Katowice. Swego czasu media sporo miejsca poświęcały jej relacji z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Wokalistka była nawet świadkową na jej ślubie! Dziś nie mają już ze sobą kontaktu.

Czasami drogi się rozjeżdżają i relacje się kończą - wyjawia w grudniu 2024 roku.

Życie prywatne Rozalii Roszyk

Prywatnie influencerka realizuje się jako mama. W 2019 roku urodziła synka Aleksa, a teraz wspólnie z mężem Maciejem wyczekują narodzin córeczki, "pobłogosławionej" przez Bad Bunny'ego.