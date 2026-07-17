Kasia Sienkiewicz z podwójną premierą! Wydała piosenki "To nie o mnie" i "Zimne ognie"

Kasia Sienkiewicz solo. Nowy rozdział w karierze

Przerwa w działalności Kwiatu Jabłoni stała się dla Kasi Sienkiewicz idealną okazją do realizacji pierwszego solowego projektu. Po świetnie przyjętym singlu "Były momenty", który był przedsmakiem bardziej kobiecej i romantycznej odsłony jej twórczości, artystka nie zwalnia tempa. Jej nowy materiał spotkał się już z entuzjastycznym przyjęciem podczas letniej trasy festiwalowej, a teraz przyszedł czas na oficjalną premierę kolejnych dwóch singli.

Kasia Sienkiewicz Sopot Hit Festiwal

Dwie premiery: "To nie o mnie" i "Zimne ognie"

Kasia Sienkiewicz zaskakuje fanów podwójnym wydawnictwem. Utwory "To nie o mnie" i "Zimne ognie" powstały we współpracy z uznanymi producentami – Kubą Galińskim i DrySkullem. Oba single to prawdziwa gratka dla miłośników 80’sowego popu, z wyraźnym wakacyjnym nastrojem i tanecznym vibe’em, które idealnie wpisują się w letni klimat.

"To nie o mnie". Słodko-gorzki taniec w rytmie 80's

Pierwsza z premierowych piosenek, "To nie o mnie", to propozycja, która intryguje słodko-gorzkimi emocjami. Jak sama artystka podkreśla, lekkość i taneczny charakter utworu skrywają głębsze przesłanie:

Tym razem chciałam pokazać się słuchaczom inaczej niż kiedykolwiek wcześniej - mówi Kasia Sienkiewicz. Stworzyłam piosenkę w stylu, który kocham, czyli popową, taneczną, przywodzącą na myśl retro skojarzenia, a zatem nieco nostalgiczną. Ale nie dajcie się zwieść tej lekkości, bo tekst opowiada o intensywnych emocjach związanych z próbami zakończenia związku - dodaje.

Piosence towarzyszy wciągający teledysk, będący choreograficzną opowieścią, w której Kasia próbuje odzyskać stabilny grunt pod nogami. Szalony taniec doskonale dopełnia znaczenie utworu, tworząc choreograficzną metaforę. Premiera klipu odbyła się w Kinie Letnim pod Kinoteką.

"Zimne ognie". Ulotne zauroczenia w onirycznym klimacie

Drugi utwór, "Zimne ognie", to z kolei opowieść o ulotnym zauroczeniu, które, choć trwa tylko chwilę, potrafi przynieść ogromne szczęście. Kasia Sienkiewicz tak opowiada o inspiracjach stojących za piosenką:

Długo zajęło mi, zanim zrozumiałam, że w życiu potrzebuję również tych ulotnych zachwytów i przeżywania połączenia z drugą osobą, nawet jeśli jest to tylko przelotna znajomość albo rzadkie spotkania. Dobrze jest pozwolić samemu sobie zauroczyć się ludźmi, chwilą, światem.

"Zimne ognie" opatrzono subtelnym, onirycznym lyric video, w którym artystka wpatruje się w złote serce, co idealnie oddaje marzycielski nastrój utworu.

Album i trasa koncertowa nadchodzą

Projekt solowy Kasi Sienkiewicz nabiera rozpędu. Artystka ma już za sobą udany występ na Open’erze, gdzie wypełniła całą Alter Stage, a daty kolejnych koncertów można śledzić w jej mediach społecznościowych. Już wkrótce fani mogą spodziewać się pełnego albumu i dedykowanej trasy koncertowej.