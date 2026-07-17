Gracie Abrams wydała album "Daughter from Hell". To jej osobista podróż w dorosłość

Gracie Abrams prezentuje "Daughter from Hell"

Gracie Abrams, jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia, wydała swój długo wyczekiwany trzeci album studyjny, zatytułowany "Daughter from Hell". Artystka ponownie połączyła siły z cenionym producentem Aaronem Dessnerem, tworząc wyjątkowo osobisty materiał, który zanurza słuchaczy w tematyce dorastania i poszukiwania własnej tożsamości. Nowe wydawnictwo to intymna, a zarazem uniwersalna opowieść o niepewności, dojrzewaniu i emocjonalnych zawirowaniach towarzyszących życiu w wieku dwudziestu kilku lat. Album, składający się z 16 nowych utworów, charakteryzuje się szczerością i charakterystycznym dla Gracie Abrams sposobem opowiadania historii, który od lat urzeka jej fanów.

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Entuzjastyczne recenzje krytyków

Premiera albumu "Daughter from Hell" została poprzedzona nie tylko sukcesem singli, ale i niezwykle entuzjastycznymi recenzjami od najważniejszych mediów muzycznych. Magazyn "Rolling Stone" przyznał wydawnictwu imponujące 4,5 gwiazdki, określając je jako najlepszy album w dorobku Abrams. To ogromne wyróżnienie, które podkreśla artystyczny rozwój piosenkarki.

Z kolei Associated Press zwrócił uwagę na bogatsze instrumentarium i bardziej rozbudowaną produkcję, dzięki którym 16 nowych utworów „idealnie pasuje do coraz większych scen, na których występuje artystka”. Poza tym, album docenili także krytycy z Vogue i NPR, co tylko potwierdza jego wysoką jakość i potencjał.

Singlowe sukcesy, które poprzedziły premierę

Album "Daughter from Hell" zwiastowały dwa bardzo udane single. Pierwszym z nich był "Hit the Wall", który ukazał się w maju wraz z teledyskiem w reżyserii Renell Medrano. Utwór z miejsca podbił serca słuchaczy, debiutując na 35. miejscu zestawienia Top 40 Radio i 38. pozycji listy Hot AC. Co więcej, "Hit the Wall" zanotował najlepszy w karierze Gracie Abrams debiut w serwisie Spotify, gromadząc aż 3,9 miliona odtworzeń w mniej niż dobę! Do tej pory singiel ma już na koncie ponad 123 miliony streamów.

Miesiąc później artystka zaprezentowała drugi singiel, "Look at My Life", któremu również towarzyszył teledysk, tym razem wyreżyserowany przez Mitcha Ryana. Oba utwory skutecznie rozbudziły apetyt fanów na cały album.

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Gracie Abrams wyrusza w światową trasę

Fani Gracie Abrams mogą już zacierać ręce! Jeszcze w tym roku artystka wyruszy w trasę "The Look at My Life Tour". Liczące 64 koncerty tournée rozpocznie się 2 grudnia w Denver i obejmie największe miasta Ameryki Północnej, w tym Boston, Chicago, Nashville, Toronto i Los Angeles.

Następnie, w kwietniu 2027 roku, Gracie Abrams odwiedzi Europę, występując m.in. w Paryżu, Amsterdamie, Dublinie, Manchesterze, Mediolanie, Barcelonie oraz czterokrotnie w londyńskiej O2 Arenie. To idealna okazja, by usłyszeć nowe utwory na żywo!

Lista utworów na "Daughter from Hell"