Tak wyglądała Mandaryna, zanim związała się z Wiśniewskim! Była szkolną pięknością

Mandaryna na początku kariery regularnie była porównywana do Britney Spears ze względu na swój sceniczny wizerunek. Tak samo jak amerykańska księżniczka popu miała rozjaśnione blond włosy, chętnie odsłaniała wysportowany brzuch z kolczykiem w pępku, a na scenie występowała w kozakach. Do tego niesamowicie tańczyła. Marta była jedną z pierwszych gwiazd na polskiej scenie muzycznej, które tak mocno stawiały na wykorzystywanie choreografii w swoich show. Nic dziwnego - w końcu jest zawodową tancerką.

Mandaryna - powrót do Wiśniewskiego

Obecnie o Mandarynie głośno jest za sprawą jej udziału w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" oraz niespodziewanego powrotu do Michała Wiśniewskiego. Byli małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę po ponad dwóch dekadach od rozstania! Równie zaskoczone, co fani, były ich dzieci: Xavier i Fabienne.

Mandaryna w młodości

Marta Wiśniewska nie od zawsze wyglądała jak księżniczka muzyki dance. Do sieci trafiło właśnie jej zdjęcie z czasów szkolnych, udostępnione przez kolegę z klasy. Mandaryna pozowała na nim w ciemnych włosach. Już wtedy zachwycała urodą!

See Bloggers - Mandaryna

Tak wyglądała kiedyś Mandaryna

Marta, tak samo jak Michał, urodziła się w Łodzi. Tam też chodziła do szkoły i stawiała pierwsze kroki w świecie tańca.

Wychowałam się w czasach, kiedy wszyscy nosiliśmy mundurki, a zeszyty były w zieloną kratkę i miały brązową okładkę. Pamiętam, że jak mój tata pojechał do znajomych do Niemiec i chwilę tam pracował, to przywiózł mi taki rażący, zielony plecak, który miał otwieraną klapkę, a w środku był wbudowany piórnik. Myślałam, że umrę ze szczęścia. Dla mnie to było coś niesamowitego, że taki kolor istnieje. Jak ja się tym zachłysnęłam, to jako artystka, która ma coś do powiedzenia, może wprowadzić coś na scenę, postanowiłam, że tam będzie wszystko to, co mnie zachwyca. Ze sceną miałam wiele wspólnego od chwili, gdy skończyłam 7 lat. Wiedziałam, że to jest moje miejsce - wspominała dzieciństwo w rozmowie z Eska.pl.

Kolega piosenkarki pochwalił się w serwisie X zdjęciem z czasów szkolnych, dokładnie z liceum. Wiśniewska, wówczas szatynka, zachwycała urodą na długo przed ślubem z Michałem Wiśniewskim i podbojem sceny pop. Zobaczcie sami, klikając w poniższą galerię.