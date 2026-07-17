To najbardziej atrakcyjna cecha u mężczyzn według kobiet? Wyniki badań wskazują jasno. Uważa tak ponad 2 tys. kobiet!

Debata na temat męskiej atrakcyjności często skupia się na różnych aspektach, jednak najnowsze badania ujawniają zaskakujące preferencje.

Pewne cechy fizyczne, które mogłyby być postrzegane jako nietypowe, okazują się być wysoko cenione przez kobiety, przełamując utarte stereotypy.

Badania sugerują, że ta nieoczekiwana cecha jest często kojarzona z pozytywnymi atrybutami, takimi jak dojrzałość, pewność siebie i inteligencja.

Mimo że indywidualne gusta są zróżnicowane, a charakter i osobowość pozostają kluczowe, odkrycia te zmieniają perspektywę na kanony męskiego wyglądu.

Choć gusta są bardzo różne i nie da się stworzyć jednego przepisu na atrakcyjność, naukowcy i firmy badawcze od lat próbują sprawdzić, jakie cechy fizyczne najczęściej przyciągają uwagę. W jednej z ankiet poproszono kobiety o wskazanie wyglądu, który najbardziej im się podoba. Odpowiedzi okazały się naprawdę ciekawe.

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Jaka jest najbardziej atrakcyjna cecha u mężczyzn?

W badaniu przeprowadzonym wśród ponad 2 tysięcy kobiet uczestniczki miały ocenić, które cechy wyglądu u mężczyzn uważają za najbardziej atrakcyjne. Pierwsze miejsce zajęła umięśniona sylwetka, jednak tuż za nią znalazła się cecha, której wiele osób zupełnie się nie spodziewa.

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Łysina przyciąga kobiety jak magnes

Wiele osób pewnie będzie zaskoczonych, ale mowa o łysej głowie. Łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce w rankingu, wyprzedzając panów z ciemnymi, kręconymi lub blond włosami. Zdaniem autorów badania taki wygląd często kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie, inteligencją, uczciwością i wykształceniem. Badacze zwracają też uwagę, że łysina może być odbierana jako oznaka spokojnej pewności siebie i naturalnego autorytetu.

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się niebieskie oczy oraz broda, które również zdobyły wiele głosów uczestniczek. Dalej pojawiły się ciemne włosy, wysokie kości policzkowe i kręcone włosy. Końcówkę rankingu zajęły m.in. zielone oczy, owłosienie na klatce piersiowej, tatuaże i piercing.

Autorzy badania podkreślają jednak, że wyniki pokazują jedynie ogólne preferencje ankietowanych kobiet. W rzeczywistości atrakcyjność to znacznie więcej niż sam wygląd. Dla wielu osób równie ważne są charakter, poczucie humoru, sposób bycia czy pewność siebie.

Stereotyp, że łysina odbiera mężczyznom atrakcyjność, nie znajduje potwierdzenia w tym badaniu. Wręcz przeciwnie, dla wielu kobiet okazała się jedną z najbardziej pożądanych cech wyglądu u płci przeciwnej. To kolejny dowód na to, że kanony urody nieustannie się zmieniają, a to, co kiedyś uchodziło za kompleks, dziś może być postrzegane jako duży atut.