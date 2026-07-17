Startuje Speedway European Championship. Żużlowa legenda nie ma złudzeń i typuje faworyta

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-17 12:28

W najbliższą sobotę kibice w Zielonej Górze będą świadkami inauguracji cyklu Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy w sumie pięciu zawodników z Polski, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił mistrzowskiego tytułu. Jak zawody na własnym stadionie wpłyną na formę Dudka? Legenda Falubazu, Andrzej Huszcza, już teraz typuje zwycięzcę.

Inauguracja Speedway European Championship w Zielonej Górze

Zawody, na które czekają wszyscy fani żużla, rozpoczną się w Zielonej Górze. Obecny mistrz Europy, Patryk Dudek, na swoim domowym torze powalczy z czołowymi zawodnikami Starego Kontynentu.

Chociaż lista startowa jest naszpikowana gwiazdami – w tym aż siedmioma uczestnikami cyklu Grand Prix – to legendarny żużlowiec Andrzej Huszcza jest pewien, że to Polak ma największe szanse na wygraną.

Czy doping własnej publiczności pomoże Dudkowi w drodze do kolejnego mistrzostwa? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas pasjonującej rywalizacji o dominację na europejskich torach.

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Dudek z atutem własnego toru

Już w ten weekend oczy kibiców skierują się na Zieloną Górę, gdzie wystartuje cykl Speedway European Championship. Dla Patryka Dudka to wyjątkowa okazja, ponieważ turniej zadebiutuje na torze, który doskonale zna i gdzie zaczynał sportową karierę.

Walka o obronę tytułu z pewnością nie będzie jednak prosta. Na starcie pojawi się wielu znakomitych rywali, o czym przypomina były żużlowiec Andrzej Huszcza.

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- Lista startowa mistrzostw Europy wygląda naprawdę imponująco. Aż siedmiu uczestników Grand Prix, do tego kilku zawodników, którzy są obecnie w doskonałej formie -

Zaznacza również, że atut znajomości toru może odegrać istotną rolę.

- Leon Madsen czy Andrzej Lebiediew powinni się włączyć do walki o zwycięstwo. Bez szans nie jest też Przemysław Pawlicki -

Gwiazdy SEC na zielonogórskim torze

Choć znajomość toru wydaje się być ogromnym plusem, może też zadziałać na niekorzyść reprezentantów gospodarzy. Do rywalizacji przystąpi wielu zawodników, którzy również świetnie czują się w Zielonej Górze i w przeszłości odnosili tu sukcesy. Mowa tu m.in. o Michaelu Jepsenie Jensenie, Piotrze Pawlickim, a także Janie Kvechu. Huszcza stawia jednak na jednego faworyta.

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- Wydaje mi się, że najbardziej zmobilizowany do Zielonej Góry przyjedzie Patryk Dudek. Znam go i wiem, że przed własną publicznością zrobi wszystko, by wygrać. On czuje się znakomicie na tym torze, a dodatkowo uporał się z problemami z początku sezonu. Moim zdaniem to właśnie on wygra turniej w Zielonej Górze -

Ogromną motywację do zwycięstwa wykazuje także aktualny wicemistrz Europy, Andzejs Lebiediew.

- Chcę zdobyć złoty medal mistrzostw Europy po raz trzeci, a Zielona Góra to dla mnie idealne miejsce na inaugurację -

Miasteczko kibica dla fanów czarnego sportu

Cykl SEC to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu żużlowym, a wsparcie firmy Orlen tylko potwierdza prestiż tej imprezy.

Dla kibiców, którzy pojawią się w Zielonej Górze, przygotowano szereg atrakcji, w tym miasteczko kibica otwarte od 15:00. Znajdą się w nim m.in. symulatory startu, wypadków, a także strefy spotkań z żużlowcami.

Wejściówki na to sportowe wydarzenie cieszą się sporym zainteresowaniem, ale nadal można je nabyć na stronie abilet.pl. Organizatorzy, spodziewając się kilkunastu tysięcy fanów, przygotowali również atrakcyjne pakiety rodzinne.

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