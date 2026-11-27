Weekendowy pobyt Tildy Swinton w stolicy obejmuje pokazy filmowe, performanse oraz spotkania z udziałem aktorki. W planach artystki znalazły się między innymi rozmowy z polskimi twórcami oraz wizyta w kinie Tęcza. Wszystkie te wydarzenia towarzyszą wystawie "Ongoing" w Instytucie Przemysłów Kreatywnych, którą można oglądać do 17 stycznia 2027 roku.

Tilda Swinton w stołecznym kinie Wisła. Wspomina Dereka Jarmana

Ważną częścią warszawskiego programu artystki są improwizowane performanse Bliss #2 w kinie Wisła. Aktorka dedykuje je pamięci zmarłego w 1994 roku reżysera Dereka Jarmana, który był jej przyjacielem i partnerem artystycznym. Według Swinton jego dorobek udowadnia, że wielka sztuka może powstawać bez wielkich nakładów finansowych.

Derek pewnie przyznałby, że w swojej praktyce zawodowej był jedynie przedstawicielem pewnej tendencji. Jego podejście polegające na tworzeniu dzieła między czubkiem kciuka i palca wskazującego – niezwykle osobiste, pełne zaangażowania, wyobraźni, bez środków finansowych – ma bardzo szacowną tradycję – powiedziała Swinton podczas konferencji prasowej. – Uważam, że taki sposób pracy powinien być naprawdę doceniany, wspierany – dodała.

Gwiazda odwiedzi kino Tęcza. Wspomni tam Andrzeja Wajdę i Dereka Jarmana

W sobotę aktorka pojawi się w odnowionym kinie Tęcza na warszawskim Żoliborzu, aby zapowiedzieć seans filmu „Orlando” wyreżyserowanego przez Sally Potter. Wizyta w tym miejscu wiąże się dla niej ze wspomnieniem o spotkaniu Dereka Jarmana i Andrzeja Wajdy. Podczas rozmowy gwiazda poruszyła również temat współczesnego znaczenia sal kinowych.

Wiem, że Derek Jarman był tu w latach 90., poszedł do kina z Andrzejem Wajdą. Wzrusza mnie, że będę mogła stanąć w tym samym miejscu, w którym stali oni – przyznała. Aktorka nie kryła też emocji, mówiąc o roli, jaką w dzisiejszym świecie odgrywają kina. – Otwarcie kina – nieważne, czy dużego czy małego, w dużym, średnim lub małym mieście – jest wydarzeniem, w którym chcę uczestniczyć. Potrzebujemy kin bardziej niż kiedykolwiek. Łakniemy wielkiego ekranu, a nasze pragnienie będzie rosło z dnia na dzień – stwierdziła.

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Dominika Kulczyk i Jakub Józef Orliński spotkają się z aktorką

W ramach warszawskich wydarzeń zaplanowano także masterclassy, w trakcie których Tilda Swinton spotka się z Dominiką Kulczyk oraz kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim. Artystka zamierza oprzeć te rozmowy na spontaniczności i swobodnej wymianie myśli, rezygnując ze sztywnego scenariusza.

Z Dominiką, którą już znam, być może usiądziemy na sofie z nogami na stole. Ale jestem szczególnie podekscytowana spotkaniem z Jakubem, bo właśnie o to w tym chodzi – że się poznamy. Nie mam pojęcia, co się wydarzy – przyznała, zapowiadając niepowtarzalny charakter tych spotkań.

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Wystawa "Ongoing". Ma inspirować twórców do działania

Ekspozycja „Tilda Swinton – Ongoing” stanowi hołd dla mistrzów i przyjaciół aktorki. Gwiazda zaznacza, że celowo nadano jej skromną i surową formę, aby zachęcić innych twórców do pracy.

Uważam tę wystawę za swego rodzaju laboratorium. Luca Guadagnino nakręcił film o mnie swoim iPhone'em. Derek Jarman tworzył dzieła kamerą Super 8. Apichatpong Weerasethakul do produkcji obrazu używa kamery Bolex. To bardzo proste – wyjaśniła. – Marzę, by artyści w każdym wieku, opuszczali ekspozycję z myślą: „to naprawdę wszystko, czego potrzeba? Po prostu zbierzmy się i przystąpmy do pracy – dodała.

Tilda Swinton chce pokazać wystawę w Kijowie. Nawiązała do wojny w Ukrainie

Od początku prac nad ekspozycją zakładano jej międzynarodowy charakter, a Warszawa przejęła ją po Amsterdamie i Atenach. Tilda Swinton przyznała, że chciałaby zaprezentować wystawę w Kijowie, w kontekście czego sam tytuł „Ongoing” (Trwający) nabiera dla niej wyjątkowej wymowy.

Dobrze robi nam myślenie o tym, co trwa. Wojna w Ukrainie trwa i dopóki to dostrzegamy, dopóki o tym mówimy – a coraz więcej osób to robi – tym lepiej. Życzę Ukraińcom, by coraz więcej i więcej osób uznawało, że sytuacja ich kraju trwa. Aż wszyscy to uznają – podkreśliła.

Brytyjska ikona ceni polskie kino. Filmy Andrzeja Wajdy poznała na studiach

W rozmowie z dziennikarzami aktorka wspomniała także o swoim podejściu do polskiej kinematografii. Zwróciła uwagę, że w rodzimych produkcjach od zawsze zachwycała ją praca ze światłem i cieniem.

W sposobie, w jaki ludzie niejako wpisują się w krajobraz, jest coś, co szczególnie do mnie przemawia. Zawsze tak było. Andrzej Wajda był prawdopodobnie pierwszym polskim filmowcem, którego odkryłam jeszcze w czasach studenckich. Kiedy oglądam filmy Pawła Pawlikowskiego, dostrzegam, że niezależnie od tego, gdzie kręci, zawsze udaje mu się przemycić do nich to światło – zwróciła uwagę.

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