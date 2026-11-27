W sobotę Wisła podejmie Motor Lublin w spotkaniu szesnastej kolejki ekstraklasy. Trener zespołu z Krakowa Mariusz Jop zapowiada, że jego drużyna będzie dążyła do zachowania miana niepokonanych na swoim stadionie w tym roku.

Mecz rozpocznie się o godzinie 20.15 i będzie ostatnim domowym spotkaniem Wisły w tym roku. Później drużynę czekają dwa wyjazdowe starcia, z Zagłębiem Lubin i GKS Katowice.

Wyniki Wisły Kraków na Synerise Arena

W bieżącym roku kalendarzowym Wisła rozegrała na Synerise Arena piętnaście spotkań, wliczając mecze wiosenne w pierwszej lidze. Odniosła w nich dwanaście zwycięstw i zanotowała trzy remisy. W obecnym sezonie ekstraklasy wygrała wszystkie siedem dotychczasowych meczów na własnym obiekcie.

„Chcemy podtrzymać dobrą passę, obronić naszą twierdzę Kraków” - zapowiedział Mariusz Jop.

Szkoleniowiec przekazał, że murawa stadionu powinna być w dobrym stanie mimo opadów śniegu, ponieważ jest naświetlana specjalnymi lampami. Wyraził także wdzięczność osobom przygotowującym boisko treningowe w Myślenicach.

„Dzięki ich pracy mogliśmy odbyć tam normalny trening. Oczywiście jako zespół lepiej czujemy się, gdy warunki do gry są bardzo dobre, ale jesteśmy w Polsce i trudno oczekiwać, że murawa zawsze będzie równa jak stół” - zaznaczył trener.

Motor Lublin z kolejną wizytą w Krakowie

Dla drużyny Motoru będzie to trzeci przyjazd do Krakowa w niedługim czasie. Podopieczni trenera Mariusza Misiury 30 października wygrali z Cracovią 2:1, natomiast w miniony poniedziałek ulegli Wieczystej 1:2. Mecz z Wieczystą oglądał Mariusz Jop.

„Moje obserwacje potwierdziły to, co o Motorze wiedzieliśmy wcześniej. Jest to zespół, który kreuje dużo sytuacji, oddaje dużo strzałów, ale ma też swoje problemy, które będziemy chcieli wykorzystać” - ocenił opiekun Wisły.

Nie ma pewności co do występu Karola Czubaka, napastnika Motoru, który w spotkaniu z Wieczystą odniósł uraz kostki i opuścił murawę po sześćdziesięciu minutach gry.

„Karol Czubak jest piłkarzem bardzo przydatnym dla swojego zespołu. Jest celem podań w polu karnym i często jako pierwszy dochodzi tam do piłki. Nieprzypadkowo zdobywa tyle bramek - wcześniej w Arce Gdynia, a teraz w Motorze. Nie wiemy, czy zagra, ale będziemy gotowi na wariant z nim w składzie i bez niego” - skomentował trener Jop.

Sytuacja kadrowa zespołu z Krakowa

Trener Mariusz Jop nie będzie mógł skorzystać z pomocy dwóch kontuzjowanych zawodników: pomocnika Jamesa Igbekeme i napastnika Jeremy'ego Guillemenota. Prawdopodobnie zdolny do gry będzie Marko Bozić, mimo lekkiego urazu mięśniowego z poprzedniego meczu z Radomiakiem.