Jann, a właściwie Jan Rozmanowski, należy do gwiazd, które pomimo braku powodzenia po zgłoszeniu się do Eurowizji i tak osiągnęły wielki sukces. Artysta wyruszył w wyprzedane trasy koncertowe i zgromadził oddane grono fanów. Dziś ma 27 lat i wciąż pozostaje wierny swojemu stylowi.

Jann zyskał popularność dzięki preselekcjom do Eurowizji

Szerzej nieznany piosenkarz postanowił wybrać się na Konkurs Piosenki Eurowizji w 2023 roku i zgłosił do polskich preselekcji utwór "Gladiator". Numer podbił serca fanów i zdobył trzykrotnie większe poparcie w głosach SMS od Blanki i jej "Solo", ale w konkursie zajął ostatecznie drugie miejsce. Werdykt wywołał wielkie kontrowersje, jednak artysta nie chciał koncentrować się na skandalu i zamiast tego skupił się na dalszej pracy. Wkrótce Jann miał nie tylko spore grono fanów w sieci, ale grał też koncerty, których miejsca trzeba było zmieniać na większe z powodu dużego zainteresowania biletami.

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Tak dziś wygląda artysta. Duża metamorfoza?

Po pierwszej fali popularności w 2023 roku - Jann nie spoczął na laurach. Wydał swój debiutancki krążek "I store my fear and my pain in the nape of my neck", a następnie drugi w karierze minialbum - "Made". Zauważalna jest także jego wizualna przemiana. Piosenkarz stawia na odważny styl, jednak po raczej mrocznym wydaniu z preselekcji dziś już nie ma śladu.

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Jann tworzy na własnych warunkach

Aktualnie artysta dalej pracuje nad nowym materiałem muzycznym, nie rezygnując ze swojego dotychczasowego kierunku. Jann wykorzystuje zgromadzone dotąd doświadczenie, jak i podejmuje nowe współprace dzięki stworzonym w branży kontaktom. Nagrał chociażby wspólny numer z duetem Sw@da x Niczos, który również zajął drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji.

Czuję, że już mam faktycznie bazę i fundament zbudowany mocny, żeby wyjść też szerzej, żeby zwiększyć zasięgi. Jeżdżę w te trasy międzynarodowe, stworzyliśmy razem z moją menadżerką Anią bardzo dużą siatkę kontaktów. Teraz będę tworzył - mówił artysta w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".

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