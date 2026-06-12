Wszystkie hity zaczynają się w ESCE. Sprawdź, co nowego gramy

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-12 14:04

Jak zawsze trzymamy rękę na pulsie i dostarczamy Wam najlepsze, najgorętsze, a jednocześnie najbardziej odkrywcze premiery, których nie możecie przegapić. Jakie ESKOWE nowości umilą Wam weekend, a także nadchodzące tygodnie i miesiące? Co usłyszycie premierowo w Radiu ESKA? Lista najciekawszych nowych kawałków do sprawdzenia na naszej stronie.

Wszystkie hity
Autor: Archiwum prywatne

Co nowego w Radiu ESKA?

Wszystkie hity zaczynają się w ESCE i już Was do tego przyzwyczailiśmy! Przez cały tydzień antena Radia ESKA wypełniona jest gorącymi nowościami, za które odpowiadają najbardziej znane gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Odkrywamy też przed wami najciekawsze muzyczne talenty sceny, o których wcześniej nie słyszeliście. Na jakie nowe kawałki trzeba zwrócić uwagę? O której godzinie usłyszycie je na antenie Radia ESKA? Poznajcie rozpiskę i nie przegapcie tych najgorętszych premier!

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Nowości w Radiu ESKA. Premiery 12-14 czerwca 2026

piątek, 12 czerwca

  • 10 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
  • 17 - Fausti, Lexy Chaplin, Asia Marcinik, Julia Sanczenko (PLAYGROUND) - Hoodie Oversize

Gorąca 20 Radia ESKA

  • Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
  • Oki, Dawid Podsiadło - bluza taty
  • Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE & Meghan Thee Stallion - DNA (More Than A Game)
  • Skolim, Cleo - Lubimy
  • Sonny Fodera - Feel Again
  • Jeremi Sikorski - Tylko my
  • Mosimann feat. Gaetan Roussel - Soon
  • Eben - Forever
  • Jubël - Ocean House

sobota, 13 czerwca

  • 9 - David Guetta & Alok & Stick Figure - Run Run River (Angels Above Me)
  • 12 - Jubël - Ocean House
  • 16 - Sonny Fodera - Feel Again
  • 20 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
  • 21 - Chrystal - The One

niedziela, 14 czerwca

  • 9 - Jeremi Sikorski - Tylko my
  • 13 - David Guetta & Alok & Stick Figure - Run Run River (Angels Above Me)
  • 15 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
  • 16 - Bebe Rexha - One Day

Słuchaj Radia ESKA online!

W ESCE nie ma miejsca na nudę. To u nas rodzą się HITY! Codziennie serwujemy coś nowego, zaskakującego i pełnego pozytywnej energii. To właśnie tutaj możecie usłyszeć premiery, zanim staną się viralami w sieci i zanim będą nucić je wszyscy znajomi. Odpalcie Radio ESKA online.

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