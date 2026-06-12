Wszystkie hity zaczynają się w ESCE. Sprawdź, co nowego gramy

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Co nowego w Radiu ESKA?
Wszystkie hity zaczynają się w ESCE i już Was do tego przyzwyczailiśmy! Przez cały tydzień antena Radia ESKA wypełniona jest gorącymi nowościami, za które odpowiadają najbardziej znane gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Odkrywamy też przed wami najciekawsze muzyczne talenty sceny, o których wcześniej nie słyszeliście. Na jakie nowe kawałki trzeba zwrócić uwagę? O której godzinie usłyszycie je na antenie Radia ESKA? Poznajcie rozpiskę i nie przegapcie tych najgorętszych premier!
Nowości w Radiu ESKA. Premiery 12-14 czerwca 2026
piątek, 12 czerwca
- 10 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
- 17 - Fausti, Lexy Chaplin, Asia Marcinik, Julia Sanczenko (PLAYGROUND) - Hoodie Oversize
Gorąca 20 Radia ESKA
- Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
- Oki, Dawid Podsiadło - bluza taty
- Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE & Meghan Thee Stallion - DNA (More Than A Game)
- Skolim, Cleo - Lubimy
- Sonny Fodera - Feel Again
- Jeremi Sikorski - Tylko my
- Mosimann feat. Gaetan Roussel - Soon
- Eben - Forever
- Jubël - Ocean House
sobota, 13 czerwca
- 9 - David Guetta & Alok & Stick Figure - Run Run River (Angels Above Me)
- 12 - Jubël - Ocean House
- 16 - Sonny Fodera - Feel Again
- 20 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
- 21 - Chrystal - The One
niedziela, 14 czerwca
- 9 - Jeremi Sikorski - Tylko my
- 13 - David Guetta & Alok & Stick Figure - Run Run River (Angels Above Me)
- 15 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia
- 16 - Bebe Rexha - One Day
Słuchaj Radia ESKA online!
W ESCE nie ma miejsca na nudę. To u nas rodzą się HITY! Codziennie serwujemy coś nowego, zaskakującego i pełnego pozytywnej energii. To właśnie tutaj możecie usłyszeć premiery, zanim staną się viralami w sieci i zanim będą nucić je wszyscy znajomi. Odpalcie Radio ESKA online.