Wszystkie hity zaczynają się w ESCE. Sprawdź, co nowego gramy

Co nowego w Radiu ESKA?

Wszystkie hity zaczynają się w ESCE i już Was do tego przyzwyczailiśmy! Przez cały tydzień antena Radia ESKA wypełniona jest gorącymi nowościami, za które odpowiadają najbardziej znane gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Odkrywamy też przed wami najciekawsze muzyczne talenty sceny, o których wcześniej nie słyszeliście. Na jakie nowe kawałki trzeba zwrócić uwagę? O której godzinie usłyszycie je na antenie Radia ESKA? Poznajcie rozpiskę i nie przegapcie tych najgorętszych premier!

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Nowości w Radiu ESKA. Premiery 12-14 czerwca 2026

piątek, 12 czerwca

10 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia

17 - Fausti, Lexy Chaplin, Asia Marcinik, Julia Sanczenko (PLAYGROUND) - Hoodie Oversize

Gorąca 20 Radia ESKA

Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia

Oki, Dawid Podsiadło - bluza taty

Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE & Meghan Thee Stallion - DNA (More Than A Game)

Skolim, Cleo - Lubimy

Sonny Fodera - Feel Again

Jeremi Sikorski - Tylko my

Mosimann feat. Gaetan Roussel - Soon

Eben - Forever

Jubël - Ocean House

sobota, 13 czerwca

9 - David Guetta & Alok & Stick Figure - Run Run River (Angels Above Me)

12 - Jubël - Ocean House

16 - Sonny Fodera - Feel Again

20 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia

21 - Chrystal - The One

niedziela, 14 czerwca

9 - Jeremi Sikorski - Tylko my

13 - David Guetta & Alok & Stick Figure - Run Run River (Angels Above Me)

15 - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska), Fundacja Cancer Fighters - Wszystkie marzenia

16 - Bebe Rexha - One Day

Słuchaj Radia ESKA online!

W ESCE nie ma miejsca na nudę. To u nas rodzą się HITY! Codziennie serwujemy coś nowego, zaskakującego i pełnego pozytywnej energii. To właśnie tutaj możecie usłyszeć premiery, zanim staną się viralami w sieci i zanim będą nucić je wszyscy znajomi. Odpalcie Radio ESKA online.