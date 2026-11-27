Początki polskiego "Wiedźmina". Od wielkiej premiery minęło już ćwierć wieku

Polska adaptacja opowiadań Andrzeja Sapkowskiego zadebiutowała na ekranach kin 9 listopada 2001 roku. Oznacza to, że od premiery minęło już 25 lat. Wyreżyserowany przez Marka Brodzkiego "Wiedźmin" od samego początku budził ogromne emocje i cieszył się gigantycznym zainteresowaniem, a prace na planie trwały ponad 150 dni. Ekranizacja z budżetem przekraczającym 18 milionów złotych była zapowiedzią serialu telewizyjnego, który trafił do ramówki TVP2 rok później.

Fabuła produkcji skupia się na losach Geralta z Rivii. Główny bohater, znany również jako Biały Wilk, ma za zadanie zwalczać zagrażające ludziom potwory. Jego życie zmienia się bezpowrotnie, gdy ratuje władczynię Cintry, królową Calanthe, oraz jej córkę Pavettę. Związany tajemniczym Prawem Niespodzianki Geralt łączy swój los z księżniczką Ciri, co staje się główną osią całej historii pełnej magii i niebezpieczeństw.

Choć "Wiedźmin" spotkał się z ogromną krytyką, a fani książkowego pierwowzoru organizowali komitety protestacyjne przeciwko wyborom castingowym, produkcja na zawsze zapisała się w historii naszej kinematografii. Swoje nazwisko z czołówki wycofał scenarzysta Michał Szczerbic, z kolei film przyniósł twórcom między innymi prestiżową statuetkę Orła za znakomitą muzykę skomponowaną przez Grzegorza Ciechowskiego.

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Gwiazdorska obsada i niezapomniane kreacje aktorskie

Twórcy polskiej superprodukcji postawili na najbardziej rozpoznawalne nazwiska w rodzimej branży filmowej. Mimo początkowych kontrowersji wielu aktorów stworzyło kreacje, które do dziś budzą ogromny sentyment wśród widzów.

Na ekranie pojawiła się prawdziwa plejada polskich gwiazd

Michał Żebrowski wcielił się w tytułowego Geralta z Rivii, do której to roli przez siedem miesięcy intensywnie trenował sztuki walki pod okiem mistrza aikido

wcielił się w tytułowego Geralta z Rivii, do której to roli przez siedem miesięcy intensywnie trenował sztuki walki pod okiem mistrza aikido Zbigniew Zamachowski zagrał Jaskra, nieodłącznego towarzysza i przyjaciela głównego bohatera

zagrał Jaskra, nieodłącznego towarzysza i przyjaciela głównego bohatera Grażyna Wolszczak odegrała rolę intrygującej czarodziejki Yennefer

odegrała rolę intrygującej czarodziejki Yennefer Ewa Wiśniewska wystąpiła jako dumna i bezkompromisowa królowa Calanthe

wystąpiła jako dumna i bezkompromisowa królowa Calanthe Agata Buzek zaprezentowała się widzom jako obdarzona magicznymi zdolnościami Pavetta

zaprezentowała się widzom jako obdarzona magicznymi zdolnościami Pavetta Maciej Kozłowski wcielił się w mroczną postać Falvicka

wcielił się w mroczną postać Falvicka Andrzej Chyra zagrał tajemniczego Borcha Trzy Kawki

zagrał tajemniczego Borcha Trzy Kawki Anna Dymna odegrała pełną ciepła kapłankę Nenneke

odegrała pełną ciepła kapłankę Nenneke Daniel Olbrychski wystąpił jako król elfów Filavandrel

Tak zmienili się aktorzy z polskiego "Wiedźmina". Ich przemiana przez lata zaskakuje

Upływ ćwierćwiecza to ogromny kawał czasu, który nieodwracalnie wpłynął na wygląd obsady. Czas odcisnął swoje piętno na twarzach aktorów, choć wielu z nich zestarzało się z niezwykłą klasą i do dziś zachwyca blaskiem na czerwonych dywanach. Michał Żebrowski czy Grażyna Wolszczak przeszli naturalną metamorfozę, zyskując dojrzały urok, a ich rysy twarzy nabrały powagi i szlachetności.

Z kolei aktorzy tacy jak Agata Buzek, Andrzej Chyra czy Zbigniew Zamachowski przez całe 25 lat od premiery filmu kontynuowali bogate kariery, a ich wizualna ewolucja stanowi fascynujący dowód na to, jak bardzo zmienili się od czasów pracy na planie tej głośnej produkcji fantasy. W zestawieniu obsady brakuje niestety wybitnego Macieja Kozłowskiego, który odszedł w 2010 roku, pozostawiając po sobie wspaniały dorobek artystyczny.

Aby w pełni uświadomić sobie, jak upływ lat wpłynął na gwiazdy polskiego kina, przygotowaliśmy wyjątkowe zestawienie zdjęć. Zapraszamy do obejrzenia naszej obszernej galerii, gdzie z bliska można przyjrzeć się metamorfozom aktorów z kultowej adaptacji i zobaczyć, jak wyglądali podczas premiery, a jak prezentują się w czasach obecnych.