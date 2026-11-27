Stąporków. 60-latka wjechała na przejazd mimo czerwonego światła

26 listopada po południu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich zauważyli w Stąporkowie kobietę kierującą Toyotą. Kobieta zignorowała czerwone światło i wjechała na przejazd kolejowy, mimo że podnoszenie zapór nie zostało zakończone. 60-letnia kierująca została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł. Na jej konto wpisano 15 punktów karnych, a policjanci zatrzymali jej prawo jazdy na trzy miesiące.

Chełmek. Kierowca betoniarki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła

24 listopada po południu policjanci oświęcimskiej drogówki pełnili służbę w Chełmku. Tuż po godzinie 14, w rejonie przejazdu kolejowego, zauważyli kierowcę betoniarki. Mężczyzna wjechał na przejazd w chwili, gdy na sygnalizatorze pulsowało czerwone światło. Podczas kontroli policjanci poinformowali go, że jego prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące oraz że za wykroczenie otrzyma mandat i punkty karne.

Zamość. 74-latek wjechał na przejazd mimo czerwonego światła

26 listopada późnym wieczorem policjanci patrolujący ulicę Okopową w Zamościu zauważyli kierowcę Toyoty, który wjechał na przejazd kolejowy. Samochodem kierował 74-letni mieszkaniec Zamościa. Mężczyzna wjechał na przejazd, gdy zapory wciąż się podnosiły, a sygnalizator nadawał czerwone światło. Za to wykroczenie odpowie przed sądem, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl