Trzech Polaków awansowało do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Piątkowe kwalifikacje wygrał Norweg Marius Lindvik, triumfując notą 169,5 punktu po skoku na odległość 142,5 metra.

Za nim uplasowali się Szwajcar Sandro Hauswirth z wynikiem 145 metrów i 167,7 punktu oraz Austriak Jan Hoerl, który uzyskał 140 metrów i 163,8 punktu.

Wyniki Polaków w kwalifikacjach

Kacper Tomasiak - 10. miejsce, 139,5 metra i 151,7 punktu

Paweł Wąsek - 20. miejsce, 133 metry i 139,2 punktu

Maciej Kot - 41. miejsce, 123,5 metra i 122,9 punktu

Dawid Kubacki (odpadł) - 54. miejsce, 117,5 metra i 109,2 punktu

Jakub Wolny (odpadł) - 56. miejsce, 115 metrów i 105,2 punktu

Klemens Joniak (odpadł) - 59. miejsce, 115 metrów i 99,7 punktu

Sobotni konkurs. Historia startów

Sobotni konkurs rozpocznie się o godzinie 16.30.

Polacy nigdy nie wygrali w Ruce.

Najczęściej, po trzy razy, zwyciężyli Austriak Stefan Kraft, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Szwajcar Ammann.

Rekordzistą Rukatunturi (HS 142) jest Norweg Halvor Egner Granerud, który w 2022 roku skoczył 150,5 metra.