Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli po wygranej na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze 2:0. Pozycja ta daje prawo gry w europejskich pucharach. W sobotę o godzinie 14.45 zagrają na wyjeździe z Widzewem Łódź.

Trener Leszek Ojrzyński przyznaje, że nie myśli o walce o europejskie puchary.

„Nie wybiegam myślami tak daleko. Skupiamy się na najbliższym meczu, aby wypaść jak najlepiej, a co będzie dalej, zobaczymy. Najważniejsze, aby było zdrowie i forma dopisywała. To jest na tę chwilę najważniejsze” – skomentował szkoleniowiec.

Sytuacja Widzewa Łódź. Kłopoty kadrowe Zagłębia

Najbliższy rywal zespołu z Lubina znalazł się w strefie spadkowej po ostatniej porażce z Rakowem Częstochowa 1:3. Trener Zagłębia zaznacza jednak, że przeciwnik posiada w składzie wiele indywidualności.

„Nie lubię odpowiadać na tego typu pytania, czy jestem zaskoczony postawą Widzewa. Odpowiadam za Zagłębie i na pytania dotyczące Zagłębia wolę odpowiadać. Na pewno Widzew ma swoje problemy, ale to nadal bardzo silna drużyna, w składzie której nie brakuje indywidualności” – powiedział Ojrzyński.

W ostatnim meczu z Górnikiem zespół z Lubina musiał radzić sobie między innymi bez Marcela Reguły i Michała Nalepy. Obaj zawodnicy czują się już lepiej, ale według informacji z klubu nie oznacza to, że zagrają w Łodzi.

Historia bezpośrednich spotkań. Wpływ trudnych boisk

Niemal równo rok temu obie drużyny zmierzyły się w Lubinie, gdzie „Miedziowi” zwyciężyli 2:1. Bramki dla gospodarzy zdobyli wtedy Leonardo Rocha i Jesus Diaz, których nie ma już w zespole trenera Ojrzyńskiego.

Szkoleniowiec zwraca uwagę na mocne strony łódzkiej drużyny przed sobotnim starciem.

„Na pewno będziemy musieli uważać przy stałych fragmentach gry, bo Widzew dobrze dorzuca piłki i ma rosłych zawodników, którzy potrafią walczyć w polu karnym. Poza tym nie brakuje tam indywidualności. Gdybym chciał wymieniać, to by trochę potrwało, bo jest ich naprawdę dużo” – scharakteryzował rywali trener.

Warunki pogodowe mogą mieć znaczenie dla przebiegu rywalizacji obu zespołów.

„Szanse obu zespołów na zwycięstwo oceniam fifty-fifty. Spodziewamy się, że Widzew zacznie odważnie, pressingiem i musimy być na to przygotowani. Co się będzie działo później, będzie zależeć w dużej mierze od tego, jak się będzie układał mecz. Musimy też brać pod uwagę, że mamy taką porę roku, że boiska są coraz trudniejsze i to też może wpływać na obraz meczu. I my będziemy chcieli wygrać, i Widzew też, a więc zapowiada się ciekawe spotkanie” – podsumował Ojrzyński.