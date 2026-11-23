Kim jest Jakub Józef Orliński? Kariera i wykształcenie śpiewaka

Niespełna 36-letni Jakub Józef Orliński należy do grona najbardziej cenionych śpiewaków operowych na świecie. Wokalista dysponuje głosem kontratenorowym, a jego wyjątkowa skala umożliwia mu śpiewanie partii, które tradycyjnie pisano z myślą o kobietach. Z tego powodu wielu określa Polaka mianem „najpiękniejszego głosu Europy”.

Wokalista wywodzi się z rodziny o tradycjach artystycznych, jednak w odróżnieniu od swoich rodziców zamiast grafiki wybrał na swoją ścieżkę życiową muzykę. Już jako ośmioletni chłopiec dołączył do chóru „Gregorianum”, wraz z którym występował na scenach w Polsce oraz poza granicami kraju.

W 2014 roku artysta zdobył dyplom na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Ponadto Jakub Józef Orliński rozwijał swój warsztat w prestiżowej Juilliard School of Music. Jeszcze jako student regularnie pojawiał się na deskach teatrów operowych w różnych zakątkach globu.

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Jakub Józef Orliński zdobył nagrodę International Opera Awards

Dotychczasowy dorobek artystyczny przyniósł mu wiele prestiżowych wyróżnień. Wokalista ma już na koncie dwie statuetki International Opera Awards, które w branży powszechnie określa się mianem „operowych Oscarów”. Pierwsze takie trofeum w kategorii recitalu solowego odebrał w 2021 roku za krążek „Facce d’amor”, natomiast w ostatnią niedzielę nagrodzono go ponownie, tym razem za wydawnictwo zatytułowane „If music…”.

Polski śpiewak za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie wyraził wdzięczność za to wyjątkowe wyróżnienie. W swoim wpisie skierował także słowa uznania do pianisty Michała Biela, który od wielu lat jest jego muzycznym partnerem.

Jestem niezmiernie szczęśliwy i wdzięczny za to wyróżnienie!! Nasz album »If music…« zdobył nagrodę za najlepsze nagranie (recital solowy) podczas International Opera Awards. Ogromne podziękowania dla mojego partnera Michała Biela, którego znakomita gra jest dla mnie zawsze ogromną inspiracją! - napisał artysta.

Warto dodać, że polski kontratenor wyróżnia się w swoim środowisku nietypową pasją, ponieważ w wolnym czasie trenuje breakdance. Z tańcem, dokładnie tak samo jak ze śpiewem, związany jest od najmłodszych lat. Swoje umiejętności taneczne zaprezentował szerokiej publiczności między innymi podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Artysta zaśpiewał wówczas kompozycję „Viens, Hymen” pochodzącą z opery „Les Indes galantes”, czyli „Zamorskich zalotów”, po czym od razu przeszedł do tańca.

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