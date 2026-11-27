12 zatrzymanych w sprawie korupcji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Sprawa jest efektem wielomiesięcznych działań funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjanci współpracowali z prokuratorami I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 12 osób. Podczas działań funkcjonariusze współpracowali także z kierownictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Urzędnicy i pośrednicy wśród zatrzymanych

Wśród zatrzymanych jest trzech urzędników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wieku 53, 52 i 44 lat oraz 56-letnia była urzędniczka. Wszystkie te osoby pełniły funkcje kierownicze. Zatrzymano również ośmiu pośredników. Według ustaleń śledczych pośrednicy mieli uczestniczyć w organizowaniu i usprawnianiu nielegalnego załatwiania spraw urzędowych związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców.

Podejrzenia korupcji z lat 2023–2025

Według śledczych w latach 2023–2025 urzędnicy mieli przekraczać uprawnienia, by osiągać korzyści majątkowe. Mieli przyjmować dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców z pominięciem obowiązującej kolejności wpływu spraw, a także dopuszczać się antydatowania i wydawania zaświadczeń. Śledczy podejrzewają również, że przyspieszano procedury dotyczące uznawania cudzoziemców za obywateli polskich oraz wydawania zezwoleń na pobyt stały i czasowy w Polsce.

Policja zabezpieczyła około 200 tysięcy złotych oraz złote monety i sztabki

Policjanci zabezpieczyli nośniki danych, odręczne notatki i dokumentację administracyjną. Ujawnili też pieniądze w złotych i walutach obcych o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych oraz złote monety i sztabki ważące łącznie 55 gramów. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty między innymi z art. 228 i 229 oraz art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego.

Była urzędniczka tymczasowo aresztowana

Sąd tymczasowo aresztował 56-letnią byłą urzędniczkę na trzy miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledztwo jest w toku i ma wyjaśnić wszystkie okoliczności procederu oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych osób.

Źródło: Policja.pl