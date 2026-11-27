- Pomysł do sam mnie przyszedł. Przez przypadek poznałam Krzysztofa Gospodarka, syna Violetty Villas, który opowiedział mi historię swojej matki, zupełnie inną, nieznaną mi do tej pory i zafascynowała mnie ta postać - mówi w naszej rozmowie Karolina Bielawska. Polska diwa stała się wówczas w jej oczach nie tylko wielką artystką, ale przede wszystkim matką i kobietą z krwi i kości. - Taki kolorowy ptak, który rozbija się o życie. Pełna sprzeczności, pierwotna, naiwna, dzika. A przy okazji [jest to - przyp. red.] piękna historia matki i syna, która chwyciła mnie za serce i stwierdziłam, [...] że marzę o tym, żeby opowiedzieć tę historię, opowiedzieć o Violetcie Villas, ale też opowiedzieć o niej jako o człowieku i o jej relacji z synem - wyjaśnia reżyserka.

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Syn Violetty Villas nie był zachwycony pomysłem na film

Relacja Krzysztofa Gospodarka i jego matki nie należała do najłatwiejszych, co zresztą wyraźnie obrazuje film "Violetta Villas", który dziś trafił do kin. Syn legendarnej wokalistki do dawna nie ukrywał, iż początkowo miał duże wątpliwości w związku z tym projektem.

- Tak, dla Krzysztofa był to trudny proces i na początku nie był przekonany do tego, aby opowiadać o swojej relacji z matką, ale udało mi się na szczęście go do tego namówić, ponieważ uważałam, że dzięki temu ta historia będzie bliska naszemu sercu. Że tylko w momencie, kiedy będziemy opowiadać o Violetcie Villas jako o człowieku, o matce, poznamy ją właśnie taką, jaką ona była, taką, jak ja ją zobaczyłam, jaką Krzysztof o niej opowiadał. [...] Taki był zamysł i udało się go doprowadzić i to jest wielka odwaga Krzysztofa, który zgodził się opowiedzieć o swoim życiu i zaprosić nas do swojego świata, swojego i swojej mamy Violetty Villas - opowiada Karolina Bielawska.

To nie jest film biograficzny

Reżyserka jasno zaznacza w naszej rozmowie, że "Violetta Villas" nie jest filmem biograficznym. Nie kreśli nam bowiem całego życiorysu tytułowej bohaterki, a skupia się wyłącznie na konkretnym okresie. - My opowiadamy o dziesięciu najważniejszych latach z życia Violetty Villas i jej syna. Jest to dziesięć lat, które mają wpływ na ich dalsze losy. W przeciągu tych dziesięciu lat widzimy, jak Czesława Gospodarek staje się Violettą Villas, jaką cenę za to płaci i kończymy film w momencie, kiedy Violetta Villas ma 33 lata. Jest w takim topowym momencie swojego życia, wygląda pięknie, zjawiskowo, wspaniale śpiewa, ale wiemy, że pod tą maską gwiazdy zaczyna rozgrywać się dramat, który ona chowa właśnie tym wizerunkiem - wyjaśnia twórczyni, po czym dodaje: - I wtedy kończymy. Wydaje mi się, że widz sam może wyciągnąć wnioski, jak to się zakończy, że nie muszę opowiadać tego do końca, tylko zaznaczyć, co zaczyna się dziać w tej historii.

Autor: Robert Jaworski/ Kino Świat/ Materiały prasowe

"Fakty nie były dla mnie takie ważne"

Nie jest to typowe podejście do tego typu produkcji, które jednak w przeważającej mierze starają się upchnąć w dwugodzinnym metrażu całe życie oraz karierę danej persony, co często kończy się suchym odhaczaniem faktów.

- Wiedziałam, że chciałabym zakończyć na ich rozstaniu, ponieważ nie jest taki typowy film biograficzny, w ogóle chyba to nie jest film biograficzny, bo dla mnie tutaj fakty nie były takie ważne. Ważne były idee i to, żeby poznać tę postać. Przecież nie jest ważne, co w jakim roku się wydarzyło, tylko ważne jest, kim ktoś był, jaki był, jakie towarzyszyły temu emocje, bo wydaje mi się, że tylko tak możemy poznać jakąś osobę. Fakty możemy sobie przeczytać na Wikipedii - podsumowuje reżyserka.

"Vilettę Villas" możecie oglądać w kinach. Karolina Bielawska odpowiada za reżyserię oraz scenariusz, który napisała wspólnie z synową Violetty Villas, Małgorzatą Gospodarek. Krzysztof Gospodarek pełnił zaś funkcję współproducenta oraz autora materiałów do scenariusza. Główną rolę zagrała znana z netflixowej "Lalki" Sandra Drzymalska, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Antoni Tyszkiewicz, Antoni Rembelski, Kazimierz Radziejewski, Jowita Budnik, Borys Szyc, Mateusz Banasiuk, Cezary Łukaszewicz, Dorota Kuduk oraz Hristo Shopov.

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