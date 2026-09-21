Polska gwiazda uderza w Sydney Sweeney po rozbieranej kampanii. Już przypominają jej zdjęcia!

Polska mistrzyni nie przebierała w słowach, oceniając najnowszą akcję promocyjną. Natalia Bukowiecka zaznaczyła, że kampania Sydney Sweeney dewaluuje ciężką pracę sportsmenek, sprowadzając ją jedynie do aspektów wizualnych i seksualnych. Jej zdaniem sport to znacznie więcej niż tylko atrakcyjny wygląd. Zwróciła także uwagę na fakt, że amerykańska aktorka nie ma nic wspólnego z profesjonalnym sportem, a jej wizerunek posłużył wyłącznie celom komercyjnym. W wywiadzie dla WP SportoweFakty Polka określiła to zjawisko mianem szkodliwej seksualizacji.

Sydney Sweeney całkowicie rozgogolona w nowej reklamie! Tym razem przesadziła?

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Reakcja środowiska internetowego na wypowiedzi polskiej lekkoatletki była błyskawiczna. Użytkownicy sieci nie szczędzili słów krytyki pod adresem Natalii Bukowieckiej, wytykając jej brak spójności w poglądach.

Natalia Bukowiecka krytykuje Sydney Sweeney. "Hipokryzja"

Po opublikowaniu opinii lekkoatletki na temat kampanii Sydney Sweeney, w sieci rozpętała się burza. Komentujący szybko wyłapali nieścisłości w jej wypowiedziach, przypominając że sama zawodniczka ma na swoim koncie sesje zdjęciowe, w których odsłaniała ciało. Jako przykład podano chociażby projekt "NatBOOK" – motywacyjny notes zawierający artystyczne akty lekkoatletki.

Dyskusja pod artykułami o wypowiedzi Natalii Bukowieckiej była niezwykle ożywiona. Użytkownicy internetu zarzucają Polce stosowanie podwójnych standardów. Zwracali uwagę, że na jej profilach w mediach społecznościowych można znaleźć liczne fotografie, na których pozuje w strojach kąpielowych, eksponując swoją sylwetkę w pełnej krasie.

Natalia Bukowiecka pozuje w skąpym stroju. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia

Sytuacja ta doskonale obrazuje, jak skomplikowaną i budzącą emocje kwestią pozostaje prezentacja wizerunku sportsmenek w przestrzeni publicznej. Z jednej strony słyszymy głosy sprzeciwu wobec redukowania lat morderczych treningów do poziomu atrakcyjności fizycznej. Z drugiej natomiast pojawiają się zarzuty o zazdrość i brak konsekwencji w działaniu, zwłaszcza gdy osoby krytykujące same decydują się na publikację odważnych materiałów w sieci. Jedno nie ulega wątpliwości – temat kampanii z udziałem amerykańskiej gwiazdy będzie jeszcze długo analizowany i komentowany.

Fotografie zarówno Natalii Bukowieckiej, jak i Sydney Sweeney, które wywołały tak wiele emocji, można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.

Czemu kobiety to takie hipokrytki pic.twitter.com/c8P3KtmfYx— e-Fejken (@fejken9) September 17, 2026