Polska gwiazda uderza w Sydney Sweeney po rozbieranej kampanii. Już przypominają jej zdjęcia!

Bartosz Olszewski
2026-09-21 16:59

Najnowsza kampania reklamowa, w której wystąpiła amerykańska aktorka Sydney Sweeney, wywołała spore poruszenie w świecie sportu. Gwiazda zapozowała w stroju Ewy dla jednej z platform bukmacherskich, co nie spodobało się m.in. zawodowym sportsmenkom. Swój sprzeciw wyraziła również polska lekkoatletka Natalia Bukowiecka. Jej stanowcze słowa odbiły się szerokim echem i niespodziewanie wywołały krytykę wymierzoną w samą zawodniczkę. Internauci szybko przypomnieli jej własne, odważne sesje zdjęciowe!

Polska mistrzyni nie przebierała w słowach, oceniając najnowszą akcję promocyjną. Natalia Bukowiecka zaznaczyła, że kampania Sydney Sweeney dewaluuje ciężką pracę sportsmenek, sprowadzając ją jedynie do aspektów wizualnych i seksualnych. Jej zdaniem sport to znacznie więcej niż tylko atrakcyjny wygląd. Zwróciła także uwagę na fakt, że amerykańska aktorka nie ma nic wspólnego z profesjonalnym sportem, a jej wizerunek posłużył wyłącznie celom komercyjnym. W wywiadzie dla WP SportoweFakty Polka określiła to zjawisko mianem szkodliwej seksualizacji.

Sydney Sweeney całkowicie rozgogolona w nowej reklamie! Tym razem przesadziła?

Aktorka Sydney Sweeney z kijem baseballowym. Na miniaturze obok Natalia Bukowiecka. O sporze gwiazd przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 31

Reakcja środowiska internetowego na wypowiedzi polskiej lekkoatletki była błyskawiczna. Użytkownicy sieci nie szczędzili słów krytyki pod adresem Natalii Bukowieckiej, wytykając jej brak spójności w poglądach.

Natalia Bukowiecka krytykuje Sydney Sweeney. "Hipokryzja"

Po opublikowaniu opinii lekkoatletki na temat kampanii Sydney Sweeney, w sieci rozpętała się burza. Komentujący szybko wyłapali nieścisłości w jej wypowiedziach, przypominając że sama zawodniczka ma na swoim koncie sesje zdjęciowe, w których odsłaniała ciało. Jako przykład podano chociażby projekt "NatBOOK" – motywacyjny notes zawierający artystyczne akty lekkoatletki.

Dyskusja pod artykułami o wypowiedzi Natalii Bukowieckiej była niezwykle ożywiona. Użytkownicy internetu zarzucają Polce stosowanie podwójnych standardów. Zwracali uwagę, że na jej profilach w mediach społecznościowych można znaleźć liczne fotografie, na których pozuje w strojach kąpielowych, eksponując swoją sylwetkę w pełnej krasie.

Natalia Bukowiecka pozuje w skąpym stroju. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia

Sytuacja ta doskonale obrazuje, jak skomplikowaną i budzącą emocje kwestią pozostaje prezentacja wizerunku sportsmenek w przestrzeni publicznej. Z jednej strony słyszymy głosy sprzeciwu wobec redukowania lat morderczych treningów do poziomu atrakcyjności fizycznej. Z drugiej natomiast pojawiają się zarzuty o zazdrość i brak konsekwencji w działaniu, zwłaszcza gdy osoby krytykujące same decydują się na publikację odważnych materiałów w sieci. Jedno nie ulega wątpliwości – temat kampanii z udziałem amerykańskiej gwiazdy będzie jeszcze długo analizowany i komentowany.

Fotografie zarówno Natalii Bukowieckiej, jak i Sydney Sweeney, które wywołały tak wiele emocji, można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.

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