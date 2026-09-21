Luis de la Fuente z nowym kontraktem. Tak długiej umowy w historii kadry jeszcze nie było

Znakomity bilans selekcjonera reprezentacji Hiszpanii

Hiszpańska Federacja Piłkarska poinformowała o przedłużeniu umowy z dotychczasowym szkoleniowcem na kolejne sześć lat. Zgodnie z nowym porozumieniem będzie on pełnić swoją funkcję do mistrzostw Europy w 2032 roku. To najdłuższy kontrakt w historii hiszpańskiej kadry narodowej. Umowa ta obejmie również mistrzostwa świata w 2030 roku oraz turniej Euro 2028.

Pod wodzą Luisa de la Fuente reprezentacja Hiszpanii wygrała mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy oraz Ligę Narodów. Drużyna zanotowała w dotychczasowych 49 meczach 39 zwycięstw, siedem remisów i tylko trzy porażki. Obecnie Hiszpanie śrubują imponującą, rekordową serię 38 spotkań bez żadnej przegranej. W 2025 roku zespół był o krok od zdobycia kolejnego trofeum, ale uległ Portugalii w finale Ligi Narodów po serii rzutów karnych.

- Podczas Euro 2024 zaczęliśmy podkreślać słowo, które dało nam ogromne poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie i siły – rodzina. Chcemy, aby hiszpańska reprezentacja była rodziną i szczerze mówiąc, właśnie tak się czujemy. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co do tej pory osiągnęliśmy. Najlepsze dopiero przed nami – oświadczył w poniedziałek.

Dlaczego zaoferowano tak rekordową umowę?

Agencja Reuters informuje, że nowe porozumienie wiąże się ze znaczącą podwyżką wynagrodzenia dla doświadczonego trenera. Decyzja władz federacji stanowi zasłużoną nagrodę za przywrócenie absolutnej dominacji reprezentacji Hiszpanii na arenie międzynarodowej. Obserwatorzy wielokrotnie porównują obecny okres do wybitnych lat 2008-2012. Wówczas słynna reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego bezapelacyjnie triumfowała w trzech wielkich turniejach piłkarskich z rzędu.

Selekcjoner budował solidne fundamenty obecnej kadry już od 2013 roku, gdy prowadził krajowe zespoły młodzieżowe. W tamtym czasie zdobył mistrzostwo Europy do lat 19 i 21 oraz wywalczył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Podczas pracy z młodzieżą poznał wielu piłkarzy, którzy dzisiaj stanowią o sile seniorskiej reprezentacji. Należą do nich między innymi tacy gracze jak Rodri, Unai Simon, Dani Olmo, Pedri, Fabian Ruiz czy Marc Cucurella.