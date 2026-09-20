Mama Filipa Chajzera wywołała poruszenie na jego ślubie. Ten strój to absolutny hit

Dorota Chajzer brylowała na ślubie syna. Zadała szyku w białym komplecie

Dla Filipa Chajzera i jego partnerki Bianki był to niezwykle ważny moment. Para powiedziała sobie sakramentalne „tak” w sobotę, 19 września 2026 roku. Ceremonia zaślubin miała miejsce w jednym z krakowskich kościołów na Podgórzu. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyła im najbliższa rodzina oraz grono przyjaciół. Sama uroczystość od dłuższego czasu budziła spore emocje w mediach. Zakochani na bieżąco relacjonowali przygotowania do ślubu, a ich błyskawiczne zaręczyny były szeroko omawiane w internecie.

Rzecz jasna podczas ślubu największą gwiazdą była panna młoda. Ukochana Chajzera zaprezentowała się w zjawiskowej, białej sukni, która idealnie eksponowała jej figurę. Jak się okazało, nie tylko jej kreacja wywołała tego dnia poruszenie.

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Mama Filipa Chajzera w odważnej stylizacji. Przyciągała wzrok

Matka popularnego prezentera również postawiła na jasne barwy. Dorota Chajzer zaprezentowała się w eleganckim, luźnym garniturze w kolorze białym. Jej stylizację uzupełniała niewielka, starannie dobrana torebka.

Wybór tak jasnego koloru sprawił, że mama pana młodego wyróżniała się z tłumu weselników. Biel to kolor tradycyjnie zarezerwowany dla panny młodej, jednak Dorota Chajzer udowodniła, że można go nosić z klasą i nowoczesnym sznytem.

Swój look uzupełniła rozpuszczonymi blond włosami i subtelną biżuterią. Promienny uśmiech dodawał jej naturalnego uroku. Co ważne, matka dziennikarza wcale nie zamierzała rywalizować z synową – jej ubiór był po prostu niezwykle szykowną opcją dla matki pana młodego.

Uwagę zgromadzonych zwróciło nie tylko ubranie, ale też zachowanie Doroty Chajzer po mszy. Kiedy nowożeńcy wyszli przed kościół, mama Filipa podeszła do Bianki i mocno ją przytuliła. Z całą pewnością panie darzą się sympatią i mają świetny kontakt.

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