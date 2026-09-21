Legia Warszawa z nowym współwłaścicielem. Amerykanin polskiego pochodzenia inwestuje w klub

Nowy kapitał dla Legii
Transakcja obejmuje zarówno nowo wyemitowane akcje w ramach podwyższenia kapitału, jak i zakup części dotychczasowych akcji od Dariusza Mioduskiego. Dodatkowo umowa przewiduje terminową pożyczkę właścicielską. Pozyskane środki mają wesprzeć bieżące funkcjonowanie klubu, zmniejszyć jego zadłużenie i wpłynąć pozytywnie na ogólną stabilność finansową.
Michael Gorzynski posiada bogate, 20-letnie doświadczenie w sektorze rynków kapitałowych, zarządzaniu inwestycjami oraz w branży ubezpieczeniowej. Obecnie pełni funkcję właściciela i szefa rady nadzorczej firmy Continental Insurance Group. Jest absolwentem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz Harvard Business School.
„Kolejny rozdział w historii klubu wymaga nie tylko długoterminowego kapitału, ale przede wszystkim partnera nastawionego na wieloletnią współpracę. To właśnie zapewnia ta inwestycja. Z Michaelem łączy nas wspólna wizja przyszłości Legii, ale również podobne doświadczenia osobiste - obaj wyemigrowaliśmy z Polski do USA w latach 80. i studiowaliśmy na Harvardzie. Tym bardziej cieszę się, że połączyła nas Legia” - powiedział Mioduski, cytowany na stronie klubu.
Dlaczego Gorzynski zainwestował?
Nowy współwłaściciel podkreśla ogromny potencjał polskiego futbolu, a w szczególności Legii Warszawa. Zwraca uwagę na nowoczesną infrastrukturę klubu, w tym ośrodek treningowy i akademię, a także silną markę zespołu w prężnie rozwijającej się stolicy. Warunki finansowe całej transakcji zostały utajnione przez obie strony.
Warto zaznaczyć, że struktura zarządu klubu pozostaje niezmieniona. Bieżącymi sprawami operacyjnymi i sportowymi nadal będzie kierował obecny zespół pod przewodnictwem Marcina Herry. Po dziewięciu rozegranych kolejkach PKO BP Ekstraklasy, Legia z dorobkiem 19 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Górnikowi Zabrze (22 punkty).
„Dostrzegam ogromny potencjał w polskiej piłce nożnej, który jest szczególnie widoczny w Legii Warszawa. Niewiele klubów na świecie może równać się z historią Legii, jej społecznością oraz fundamentami, które zbudował Dariusz wraz ze swoim zespołem: bardzo nowoczesnym ośrodkiem treningowym, akademią na najwyższym poziomie, zaawansowaną działalnością komercyjną i wysoce profesjonalną organizacją. To wszystko w połączeniu z siłą marki Legii oraz ogromną energią i dynamiką rozwoju dzisiejszej Warszawy, tworzy wyjątkową platformę do odniesienia długoterminowego sukcesu. Jako rodowity Polak jestem niezwykle dumny i ogromnie się cieszę, że mogę współtworzyć kolejny rozdział historii Legii” – oświadczył Gorzynski.