Przejęła tytuł najpiękniejszej tenisistki. Jej odważne zdjęcia rozpalają internet!

Węgierska zawodniczka nie tylko rywalizuje na kortach, ale też prężnie działa na Instagramie, gromadząc potężną grupę obserwujących. Jej profil obfituje w relacje z zagranicznych wojaży, pobytów w ekskluzywnych hotelach, a nade wszystko w zdjęcia eksponujące jej atletyczną figurę, z którą czuje się znakomicie. Fanny Stollar chętnie dzieli się ujęciami z wakacji w mocno wyciętych strojach kąpielowych i pikantnymi fotografiami odsłaniającymi jej wdzięki, co spotyka się z olbrzymim entuzjazmem internautów.

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Fanny Stollar na czele rankingu najpiękniejszych tenisistek świata

Sekcja komentarzy pod jej postami to nieustające pasmo zachwytów. Fani regularnie oceniają jej urodę na pełne 10 punktów, nie szczędząc Węgierce wyszukanych komplementów. Obserwatorzy wielokrotnie zaznaczają, że tenisistce udaje się perfekcyjnie zestawiać sportową krzepę z niekwestionowanym kobiecym urokiem osobistym.

Kibice tenisa szybko zyskali nową boginię wdzięku, o której głośno jest na całym świecie. Skupiająca się obecnie na grze podwójnej 28-letnia zawodniczka najwyższe miejsce w singlowym zestawieniu WTA (114. lokatę) zajmowała pod koniec 2018 roku. Aktualnie pozostaje bez rankingu indywidualnego, gdyż swój ostatni singlowy pojedynek rozegrała dwa sezony temu. Zdecydowanie lepiej idzie jej w deblu, gdzie dotarła do 25. pozycji na świecie, a niedawno wystąpiła w wielkoszlemowym US Open, partnerując Amerykance Asii Muhammad.

Więcej fotografii olśniewającej węgierskiej tenisistki udostępniamy w specjalnie przygotowanej galerii.