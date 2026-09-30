"Taskmaster" - nowi uczestnicy. Kto wystąpi w drugiej edycji? Czy będzie Adam Woronowicz? [GWIAZDY]

"Taskmaster 2" - czy Adam Woronowicz będzie w drugiej edycji?

"Taskmaster" okazał się strzałem w dziesiątkę. Wiele osób wątpiło, czy format spodoba się polskiej publiczności. Okazał się być najlepszym premierowym programem TVN-u od lat. Prowadzącym jest aktor Adam Woronowicz, a jego wsparciem - Czarek Sikora. Dla fanów tego duetu mamy dobre informacje. Woronowicz nie straci roli tytułowego "Taskmastera" i pojawi się także w kolejnym sezonie, a u jego boku ponownie będzie Czarek. Zmieni się jednak grono uczestników. W programie nie zobaczymy już Kazimierza Mazura, Zofii Zborowskiej-Wrony, Wiolki Walaszczyk, Rafała Rutkowskiego i Żabsona. Kto ich zastąpi?

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"Taskmaster 2" - uczestnicy. Lista gwiazd

W drugiej edycji programu "Taskmaster" udział wezmą:

Anna Dereszowska - aktorka,

- aktorka, Izabella Krzan - prezenterka telewizyjna i była Miss Polonia,

- prezenterka telewizyjna i była Miss Polonia, Michał Sikorski - aktor znany m.in. z hitu "1670",

- aktor znany m.in. z hitu "1670", Piotr Szumowski - stand-uper,

- stand-uper, Andrzej Wrona - były siatkarz (ciekawostka: jest mężem Zofii Zborowskiej-Wrony).

"Taskmaster 2" - kiedy premiera?

Data premiery "Taskmaster 2" nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie będzie to wiosna 2027, ale trzeba czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony TVN.

"Taskmaster" - zasady programu

W programie pięcioro uczestnków rywalizuje w nietypowych, często absurdalnych zadaniach. Każde zadanie wykonują samodzielnie lub w grupach, a ich poczynania ocenia tytułowy Taskmaster. Zawodnicy zdobywają punkty m.in. za kreatywność, szybkość, spryt i dokładność. Nie zawsze liczy się oczywiste rozwiązanie – ważne jest także przestrzeganie zasad zadania. W odcinkach pojawiają się zadania studyjne i plenerowe. Po serii konkurencji punkty są sumowane, a zwycięzca odcinka otrzymuje nagrodę. W całym sezonie wygrywa zawodnik z najlepszym łącznym wynikiem.