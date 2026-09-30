Ten popularny chwast to prawdziwa skarbnica witamin. Zazwyczaj usuwamy go z ogródka, a to błąd!

Jasnota purpurowa, często postrzegana jako chwast ogrodowy, jest w rzeczywistości cenną rośliną jadalną i leczniczą.

Młode liście jasnoty są bogate w witaminę C, prowitaminę A oraz związki bioaktywne, takie jak flawonoidy, garbniki i irydoidy.

Można ją wykorzystywać w kuchni do sałatek, gotowanych potraw, zup czy naparów, a w tradycyjnym ziołolecznictwie była stosowana na dolegliwości żołądkowe.

Jasnota purpurowa wyróżnia się charakterystycznymi różowo-fioletowymi kwiatami oraz liśćmi przypominającymi pokrzywę. W ogrodach potrafi pojawić się z dnia na dzień, a kiedy warunki jej sprzyjają, rozrasta się całkiem szybko. Wiele osób uznaje ją za chwast, który jak najszybciej trzeba go usunąć. Zanim jednak chwycimy za rękawiczki i zaczniemy porządki, warto przyjrzeć się tej roślinie nieco bliżej. Jej młode liście mogą bowiem znaleźć zastosowanie w kuchni.

Jasnota purpurowa to nie tylko niechciany chwast

Jasnota purpurowa od dawna znajduje miejsce w tradycyjnym ziołolecznictwie. Młode liście można wykorzystać podobnie jak inne jadalne rośliny zielne. Trafiają do sałatek, a niektórzy dodają je także do gotowanych potraw. Ciekawym pomysłem jest również krótkie podsmażenie liści z cebulą i czosnkiem. Mogą stanowić dodatek do posiłku, a także być wykorzystywane przy przygotowywaniu zup czy naparów. Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, w młodych liściach jasnoty purpurowej znajdziemy między innymi witaminę C oraz prowitaminę A. Roślina dostarcza również cennych związków bioaktywnych, w tym flawonoidów, garbników i irydoidów.

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Roślina znana w tradycyjnym ziołolecznictwie

Jasnocie purpurowej przypisywano również zastosowania związane z układem pokarmowym. Tradycyjnie przygotowywane z niej napary wykorzystywano między innymi przy dolegliwościach żołądkowych. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek. Tradycyjne zastosowanie rośliny nie oznacza, że może ona zastąpić leczenie zalecone przez lekarza. W przypadku poważniejszych lub utrzymujących się problemów zdrowotnych nie należy polegać wyłącznie na domowych sposobach.

Jeśli chcemy wykorzystać jasnotę w kuchni, przede wszystkim trzeba mieć stuprocentową pewność, że rozpoznaliśmy właściwy gatunek. Roślin nie powinno się też zbierać w miejscach zanieczyszczonych, przy ruchliwych drogach czy tam, gdzie mogły mieć kontakt ze środkami chemicznymi.

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