Ksenia Ngo i inne znane twarze na jodze. Przyszła synowa Steczkowskiej zachwyciła figurą

Ksenia Ngo odsłania ciało. Przyszła synowa Justyny Steczkowskiej w odważnym stroju

Ksenia Ngo, która jest życiową partnerką Leona Myszkowskiego (syna Justyny Steczkowskiej), pojawiła się na najnowszej odsłonie projektu "Yogarte". Przyszła synowa znanej wokalistki ubrała się na sportowo, dumnie prezentując odkryty brzuch oraz swoją nienaganną, wysportowaną sylwetkę. Zdecydowała się na strój, w którego skład wszedł krótki top oraz przylegające do ciała kolarki. Co interesujące, pozując fotoreporterom na tzw. ściance, miała na nogach kozaki zamiast typowego obuwia sportowego.

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Marcela Leszczak i inne uczestniczki na macie

W evencie wzięło udział znacznie więcej popularnych kobiet, wśród których znalazły się m.in. Marcela Leszczak, Michalina Zagórska, Marta Krupa, Małgorzata Tomaszewska, Julia Jakubowska, Agnieszka Mrozińska, Marta Surnik oraz Misheel Jargalsaikhan. Wszystkie zgromadzone gwiazdy mogły przetestować swoje możliwości fizyczne podczas sesji jogi.

Marcela Leszczak ubrała się w bardzo komfortowy strój do ćwiczeń i, tak jak reszta zgromadzonych pań, nie przyszła tam tylko w charakterze widza. Zgromadzone materiały zdjęciowe dokumentują zaangażowanie celebrytek w wykonywanie asan oraz ćwiczeń rozciągających.

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Gwiazdy solidnie ćwiczyły na macie

Wydarzenie o nazwie "Yogarte" to inicjatywa Karoliny Woźniak, która postanowiła połączyć praktykę jogi z elementami sztuki oraz niecodzienną oprawą wizualną. Ćwiczące panie były otoczone przez barwne wizualizacje, co sprawiło, że standardowy trening przybrał formę niezwykłego przeżycia. Program obejmował zarówno ćwiczenia rozciągające, elementy wymagające koncentracji, jak i intensywny ruch. Wśród uczestniczek na matach można było dostrzec aktorki, prezenterki telewizyjne oraz znane influencerki.

Gdy zajęcia dobiegły końca, nadszedł czas na integrację, swobodne konwersacje oraz robienie pamiątkowych fotografii. Celebrytki nie skupiały się tego dnia wyłącznie na nienagannym wyglądzie, ale z pełnym zaangażowaniem wzięły udział w treningu, na którym wylały sporo potu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii, by zobaczyć, jak popularne osobistości wyglądają w wydaniu sportowym!

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