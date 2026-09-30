Bambi ruszyła na podbój Mediolanu! Polska raperka zaskoczyła kreacją na pokazie mody

Bambi z pewnością należy do najbardziej charakterystycznych i oryginalnych postaci na polskiej scenie muzycznej. U tej raperki sukces goni sukces, a fani kojarzą ją nie tylko z muzycznych przebojów, ale też z wielu odważnych posunięć i mocnych wypowiedzi. Nic więc dziwnego, że artystka postanowiła znowu zaskoczyć, wybierając się w całkiem nowym wydaniu na wydarzenie luksusowej marki modowej w Mediolanie.

Bambi w Mediolanie. Raperka zaskoczyła kreacją

22-letnia raperka wrzuciła do mediów społecznościowych zdjęcia prosto z jednej ze światowych stolic mody. Bambi ruszyła na kolejną odsłonę Milan Fashion Week, a dokładnie - na prezentację nowej kolekcji słynnego włoskiego domu mody Gucci. Międzynarodowy klimat wymagał odpowiedniej stylizacji, która zaskoczyła fanów gwiazdy. Artystka zrezygnowała z krzykliwości, łącząc mrok z elegancją w jednej, konsekwentnej kolorystyce. Na w pełni czarną kreację złożyły się m.in. gorset na ramiączkach i spódnica z wycięciami. Całość uzupełniły dodatki i ciemny makijaż.

O artystce. Wkrótce premiera albumu

Podbijająca dziś światowe salony Bambi muzyką pasjonowała się już w dzieciństwie. Wystartowała nawet w programie "The Voice Kids", dołączając w nim do drużyny Tomsona i Barona. Później spektakularnie zadebiutowała w rapie. Jej pierwszy singiel "IRL" z 2023 roku pokrył się platyną za wysoką sprzedaż. Z biegiem miesięcy artystka odnosiła kolejne sukcesy, stając się ostatecznie najczęściej słuchaną raperką w Polsce. W sierpniu br. Bambi wydała utwór "Gorset", którego premiera rozpoczęła przedsprzedaż trzeciego albumu "B". Ukaże się on na rynku 16 października.

Zobacz też: Bambi w "bandażach", Mata z gitarą i smutna przemowa Bedoesa. Taki był piątek na Rap Stacja Festiwal 2026 [ZDJĘCIA]

Sonda Słuchasz polskiego rapu? Tak Nie Czasami