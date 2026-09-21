Izabella Krzan na wakacjach z mamą. Gwiazda TVN pokazała umięśniony brzuch w bikini

Kariera Izabelli Krzan w TVN. Od tytułu Miss Polonia do "Dzień Dobry TVN"

Kariera Izabelli Krzan w strukturach stacji TVN nabiera niezwykłego tempa. Prezenterka dopiero co zakończyła zdjęcia do najnowszego sezonu formatu "Azja Express", a już zadebiutowała jako współgospodyni porannego pasma "Dzień Dobry TVN". Modelka funkcjonuje w krajowym show-biznesie już od dłuższego czasu. Stanowi ona trzecią w historii laureatkę konkursu Miss Polonia, która natychmiast po zdobyciu korony rozpoczęła pracę w mediach. Niedługo minie dokładnie dziesięć lat od triumfu brunetki w tych prestiżowych wyborach piękności.

Gwiazda telewizji z pewnością nie cierpi na nadmiar wolnego czasu. Wspólnie z Janem Pirowskim prowadzi wydania "Dzień Dobry TVN", budząc widzów przed telewizorami. Dodatkowo regularnie pojawia się na kluczowych wydarzeniach organizowanych przez stację, nierzadko pełniąc tam funkcję konferansjerki. Równolegle na antenie TVN emitowane są odcinki programu "Azja Express" z udziałem prezenterki.

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Izabella Krzan podróżuje jednak nie tylko w ramach swoich obowiązków telewizyjnych. Trzydziestojednoletnia gwiazda uwielbia wyjazdy i stara się organizować urlop przy każdej możliwej okazji. Interesują ją zarówno odległe, egzotyczne kierunki, jak i rodzime zakątki. Wszystkie wycieczki dokładnie relacjonuje na swoim instagramowym profilu. Na początku września prezenterka odwiedziła Portugalię, aby wziąć udział w uroczystościach ślubnych Jacka Jelonka oraz Oliwiera Kubiaka.

Ostatnio modelce ponownie udało się wygospodarować krótką przerwę, którą przeznaczyła na zagraniczny wyjazd ze swoją mamą. Bożena Krzan regularnie pojawia się na profilach społecznościowych córki, co potwierdza ich doskonałe relacje. Wspólne fotografie obu pań za każdym razem spotykają się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony internautów. Opublikowane niedawno kadry stanowią najlepszy dowód na to, po kim prezenterka odziedziczyła swoje wyjątkowe warunki wizualne.

Prezenterka zaprezentowała fanom nie tylko swoją rodzicielkę, ale również doskonale wyrzeźbioną figurę. Ze względu na wysokie temperatury Izabella Krzan postanowiła założyć skąpe bikini, które mocno wyeksponowało jej ciało. Umięśniona sylwetka oraz idealnie płaski brzuch to bezpośredni efekt regularnej aktywności fizycznej. Warto przypomnieć, że w młodzieńczych latach modelka trenowała siatkówkę, występując na boisku jako atakująca.

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