Izabela Janachowska została mamą po raz drugi. Pochwaliła się nagraniem

Izabela Janachowska urodziła drugie dziecko. Pokazała urocze nagranie

Rodzina Izabeli Janachowskiej powiększyła się o kolejnego członka. Prezenterka telewizyjna podzieliła się tą informacją w minioną środę na Instagramie, publikując rozczulający film z noworodkiem.

Czekaliśmy na Ciebie - napisała Izabela w opisie nagrania.

Z relacji w mediach społecznościowych dowiedzieliśmy się, że poród odbył się nieco wcześniej, bo 25 września. Choć wiadomo już, że Janachowska powitała na świecie drugiego chłopca, tajemnicą wciąż pozostaje imię dziecka. Pod postem natychmiast posypały się liczne słowa uznania i gratulacje od przyjaciół z branży oraz wiernych obserwatorów.

Izabela Janachowska od blisko dekady jest żoną biznesmena Krzysztofa Jabłońskiego, starszego o 27 lat. Ślub wzięli latem 2014 roku, a ich pierwszy syn, Christopher Alexander, przyszedł na świat w 2019 roku.

Zobacz również: Izabela Janachowska w zaawansowanej ciąży relaksuje się na Mauritiusie. Ile to kosztuje? Ceny luksusowego hotelu zwalają z nóg

Izabela Janachowska ukrywała ciążę przed mężem. Wreszcie zdradziła płeć

Radosna nowina o drugiej ciąży pojawiła się w przestrzeni publicznej w maju. Gwiazda zaskoczyła wszystkich wyznaniem, że informację tę utrzymywała w tajemnicy nawet przed swoim partnerem przez kilka pierwszych tygodni. Tłumaczyła to chęcią upewnienia się, że rozwój malucha przebiega bez komplikacji.

Kilka miesięcy później, pod koniec wakacji, zaprezentowała krótki klip z rodzinnego wyjścia, gdzie główną rolę odegrał starszy brat, trzymając tabliczkę z anglojęzycznym napisem „It's a boy”. Teraz wszyscy w komplecie mogą cieszyć się wspólnymi chwilami. Całej rodzinie przesyłamy najlepsze życzenia i dużo zdrowia.

Zobacz również: Ciężarna Izabela Janachowska wskoczyła w obcisłe wdzianko i szpilki. Widać brzuszek!

22

Imiona dzieci gwiazd. Dopasujesz imię dziecka do znanego rodzica? Pytanie 1 z 10 Kto jest rodzicem Klary? Małgorzata Rozenek-Majdan Anna Lewandowska Edyta Górniak Następne pytanie